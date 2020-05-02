کسر امتیاز از پارس جنوبی جم واقعیت ندارد

مراد مرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کسر شش امتیاز از تیم پارس جنوبی جم واقعیت ندارد و موضوع بدهی به هتل یزدان، بیزینس خارج از فدراسیون محسوب میشود.
وی بابیان اینکه در رأی کمیته تعیین وضعیت موضوع کسر شش امتیاز مطرح نشده است افزود: هتل برای درخواست پرداخت طلب خود، نمیتواند به فدراسیون شکایت کند.
وی بابیان اینکه هتل و باید از طریق دادگاه اقدام کند هرچند مدیر هتل در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال شکایتی را مطرح کرده و ما هم اعلام کردهایم بدهی را پرداخت میکنیم.
مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی جم افزود: هفته گذشته جلسهای با حضور بهاروند و مدیر هتل یزدان در فدراسیون فوتبال داشتیم که قرار شد در هفته آینده بخشی از بدهی هتل را پرداخت کنیم و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.
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