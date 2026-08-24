شهادت دختربچه فلسطینی به دست نظامیان اسرائیلی در غزه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع پزشکی در غزه اعلام کردند که در پی تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در شمال شهر خان‌ یونس، دختربچه فلسطینی شهید و دو نفر دیگر مجروح شدند.

این منابع بیان کردند که آمال نشأت ابو خاطر، دختربچه فلسطینی که در این تیراندازی به شدت مجروح شده بود، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

همچنن منابع فلسطینی اعلام کردند که در پی تیراندازی خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به سمت مدرسه «ابن الهیثم» در محله شجاعیه در شرق شهر غزه که محل اسکان آوارگان است، یک زن فلسطینی مجروح شد.