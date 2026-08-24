  1. استانها
  2. یزد
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

دستگیری باند سرقت منازل در عملیات غافلگیرانه پلیس یزد

دستگیری باند سرقت منازل در عملیات غافلگیرانه پلیس یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد گفت: پلیس یزد با رصد فنی و اطلاعاتی، باند سرقت منازل را در حین حرکت دستگیر و خودروهای مورد استفاده آنان را توقیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار داشت در پی اجرای طرح تشدید مبارزه با سرقت و اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته، باند سارقان در حین حرکت به سمت منزل، به محض ورود به حوزه استحفاظی استان یزد مورد رصد قرار گرفته و در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیر شدند.

دلیری افزود در همین راستا تعداد ۳ نفر از سارقان بازداشت، ۲ دستگاه خودروی مورد استفاده آنان توقیف و مقداری اموال مسروقه کشف و ضبط گردید.

وی خاطرنشان کرد سارقان دستگیر شده در بازجویی‌های انجام شده توسط کارآگاهان پلیس، به ارتکاب جرم سرقت منازل در استان هرمزگان اعتراف کرده‌اند که تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

کد مطلب 6926198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها