دستگیری باند سرقت منازل در عملیات غافلگیرانه پلیس یزد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار داشت در پی اجرای طرح تشدید مبارزه با سرقت و اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته، باند سارقان در حین حرکت به سمت منزل، به محض ورود به حوزه استحفاظی استان یزد مورد رصد قرار گرفته و در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیر شدند.

دلیری افزود در همین راستا تعداد ۳ نفر از سارقان بازداشت، ۲ دستگاه خودروی مورد استفاده آنان توقیف و مقداری اموال مسروقه کشف و ضبط گردید.

وی خاطرنشان کرد سارقان دستگیر شده در بازجویی‌های انجام شده توسط کارآگاهان پلیس، به ارتکاب جرم سرقت منازل در استان هرمزگان اعتراف کرده‌اند که تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.