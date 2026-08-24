به گزارش خبرنگار مهر، عقیل محمودی سفیدکوهی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دولت و انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته دو جنگ بزرگ و توطئههای سنگین را پشت سر گذاشته و علیرغم همه فشارها و تحریمهای ظالمانه ابرقدرتها، با تدبیر و مدیریت صحیح، نه تنها با قحطی مواجه نشد، بلکه ناترازیهای انرژی نیز تا حدود زیادی مدیریت شد.
وی با تأکید بر اینکه امروز وظیفه مسئولان در دولت مردمی، امیدآفرینی در جامعه است، تصریح کرد: طی مدت فعالیت دولت در شهرستان گلوگاه، اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد تومان جذب شده که صرف زیرساختهای کلیدی منطقه شده است.
فرماندار گلوگاه در ادامه سخنان خود از آغاز عملیات اجرایی پروژه شاخص شهرک جدید ۵ هزار واحدی گلوگاه خبر داد و افزود: با پیگیریهای صورتگرفته در کارگروه امور زیربنایی استان و اخذ مصوبات شورای معماری کشور، این پروژه وارد فاز اجرایی شده و قرارگاه خاتمالانبیاء به عنوان پیمانکار، مسئولیت ساخت آن را بر عهده دارد. اعتبار اولیه این پروژه ۲۴۳ میلیارد تومان تخصیص یافته و پیشبینی کلی آن هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که بدون محدودیت دهکی، در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
محمودی در ادامه با اشاره به پروژههای شاخص هفته دولت در این شهرستان گفت: علاوه بر کلنگزنی فاز نخست محور گلوگاه به دامغان به طول ۱۴۰۰ متر، پروژه تصفیهخانه فاضلاب گلوگاه نیز به عنوان یکی از مطالبات دیرینه مردم، عملیات اجرایی خود را آغاز می کند.
وی همچنین به افتتاح نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی در شهرک صنعتی اشاره کرد و گفت: برای توسعه انرژیهای پاک، مقدمات اجرای پروژههای مشابه در روستاهای آغوذدره و لمراسک نیز فراهم شده است.
محمودی گفت: همچنین در راستای رفع تنش آبی، مجتمع آبرسانی آغوزدره و چینپارچ در فاز دوم افتتاح شده و فاز سوم آن نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن مصوبات سفر رئیسجمهور، بهرهمندی شرق مازندران از آب شرب سد گلورد، مشکلات این حوزه به طور کامل برطرف شود.
فرماندار گلوگاه با اشاره به اقدامات حوزه راهسازی گفت: در مسیر گلوگاه به دامغان، اقدامات مؤثری در حوزه راهداری در حال انجام است که شامل آسفالت مسیر آغوذدره به بارکلا و رفع نقاط حادثهخیز در مسیرهای منتهی به راهآهن است.
وی با اشاره به دغدغه اشتغال در گلوگاه یادآور شد: با هدف اشتغالزایی و حمایت از تولید، کارخانه تولید دستمالکاغذی در ناحیه صنعتی گلوگاه در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
محمودی در پایان با اشاره به توزیع خدمات در مناطق روستایی، خاطرنشان کرد: علاوه بر پروژههای بنیاد مسکن در ۸ روستا و تحویل ماشینآلات خدماتی به دهیاریها، طرحهای متعددی در حوزههای جهاد کشاورزی، کمیته امداد، بهزیستی و اصلاح شبکههای توزیع برق به بهرهبرداری میرسد تا کام مردم شریف گلوگاه در هفته دولت شیرین شود.
وی افزود: همچنین اقدامات اضطراری برای بازسازی خسارات ۱۵۰ میلیارد تومانی سیل اخیر با همکاری مدیریت بحران در حال انجام است.
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