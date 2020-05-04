به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، موسی خلیل اللهی با اعلام این خبر از صدور تعداد ۸ هزار و ۸۷۵ فقره آرای جایگزین حبس در دادگستری آذربایجان شرقی در سال گذشته خبر داد و گفت: این آمار در سال ۹۷ معادل ۴ هزار و ۹۴۰ فقره بود.

وی اظهار داشت: در سال گذشته در دادگستری استان تعداد ۸ هزار و ۷۳۹ فقره جزای نقدی، ۱۳ فقره دوره مراقبت، ۱۵ فقره جزای نقدی روزانه، ۹۹ فقره الزام به خدمات عمومی رایگان و ۹ فقره نیز سایر موارد برای متخلفان و مجرمان صادر شده است.

خلیل اللهی با بیان اینکه حبس زدایی یکی از رویکردهای مهم و محوری قوه قضائیه است، یادآور شد: بر همین مبنا دادگستری کل آذربایجان شرقی تمام تلاش خود را برای اعمال مجازات‌های جایگزین به جای زندانی شدن مجرمان به کار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: کاهش جمعیت کیفری یکی از مهمترین فواید حبس زدایی و قوانین مربوط به حبس‌های جایگزین است که می‌تواند در سالم سازی فضای عمومی جامعه و نیز تادیب مجرمان تأثیر عمیقی داشته باشد.

خلیل اللهی، اصلاح و تقویت پایه‌های اخلاق و معنویت جامعه را عامل مهم در کاهش بزهکاری دانست که فرآیندی زمان بر و نیازمند فرهنگ سازی می‌باشد.

وی افزود: این اقدامات کار ریشه‌ای می‌طلبد تا زمینه‌های آن در جامعه فراهم شود که در این میان رسانه‌های گروهی و خبرنگاران می‌توانند نقش ممتاز و تعیین کننده‌ای ایفا کنند و انتظار می‌رود این فعالان عرصه فرهنگی ضمن توجه به تهیه و انتشار اخبار و گزارش‌های معمول، در جهت تقویت اخلاقیات و معنویات جامعه با هدف کاهش جرایم نیز گام‌های اساسی بردارند.