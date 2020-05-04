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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۵۴

در پیام تسلیت مونسان اعلام شد؛

نام دریابندری در فهرست میراث ناملموس جاودانه می‌ماند

نام دریابندری در فهرست میراث ناملموس جاودانه می‌ماند

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پیامی درگذشت نجف دریابندری نویسنده و مترجم نامدار کشورمان را تسلیت گفته و نام دریابندری را در فهرست میراث ناملموس جاودانه دانست.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تسلیت علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی به مناسبت درگذشت نجف دریابندری آمده است:

جامعه فرهنگی و ادبی کشور در فقدان یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های فعال و اثرگذار عرصه ادبیات و ترجمه به سوگ نشست. مرحوم نجف دریابندری نه تنها نویسنده و مترجمی چیره‌دست، بلکه پژوهشگری چند ساحتی بود که آثارش عرصه ادب، فلسفه و میراث ناملموس را در بر می‌گیرد.

ترجمه‌های نغز دریابندری از شاهکارهای ادبی جهان، نمونه‌هایی بی‌بدیل است و از این روست که جایزه تورنتون وایلدر دانشگاه کلمبیا به شایستگی تقدیم او می‌شود. سهم ارزنده این پژوهشگر بزرگ در میراث‌فرهنگی ایران نیز، تألیف کتاب ارزشمند «مستطاب آشپزی، از سیر تا پیاز» است که نام او را برای همیشه در فهرست حاملان میراث ناملموس خوراک، ثبت و جاودانه کرد.

درگذشت زنده‌یاد نجف دریابندری را به خانواده آن فقید و عموم دوستدارانش تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای ایشان آرامش روح و علو درجات مسئلت می‌کنم. یاد و خاطرش همواره گرامی باد.

نجف دریابندری از مترجمان بزرگ کشورمان امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت در سن ۹۱ سالگی در منزل خود درگذشت. دریابندری با شماره ثبت ٩ در سال ١٣٩۶ در فهرست آثار ملی ایران به عنوان اولین گنجینه زنده بشری استان بوشهر به ثبت رسیده بود.

کد مطلب 4917042
فاطمه کریمی

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