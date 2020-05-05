«ساداکو و هزار درنای کاغذی» در ایران ۴۰ ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ساداکو و هزار درنای کاغذی» کتاب خواندنی الینور کویر، براساس روایتی مستند به زندگی صلح‌آمیز دختری به نام ساداکو از آسیب‌دیدگان بمباران هیروشیما می‌پردازد. این کتاب که نخستین بار در سال ۱۳۵۹ از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دست مخاطبان ایرانی رسیده است، هم‌اینک برای چهاردهمین بار بر روی پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها قرار گرفته است.

ساداکو ساساکی به دلیل تشعشعات اتمی به سرطان خون مبتلا شده است و در یک آسایشگاه بستری است. او در این مدت سرگرمی جالبی برای خودش پیدا می‌کند و ۱۰۰۰ درنای کاغذی می‌سازد. او قرار است با این کار و به‌خاطر باور به یکی از افسانه‌های قدیمی به آرزویش برسد: «چشمان ساداکو پر از اشک شد. این نهایت خوبی و مهربانی چی‌زوکو بود که برایش یک طلسم خوش‌بختی آورده بود، آن هم از طرف کسی که خودش اصلاً به چنین چیزهایی اعتقاد نداشت. ساداکو، درنای طلایی را در دستش گرفت و برای خود آرزوی سلامتی کرد. آن‌وقت با انگشتانش پرنده‌ی کاغذی را لمس می‌کرد، احساس کرد که شعله‌ی امیدی در دلش تابیده است. این شعله‌ی امید را به فال نیک گرفت.»

در توضیح‌های این کتاب به تأثیرات ساداکو بر فرهنگ ژاپن اشاره شده است: «در سال ۱۹۵۸، در پارک صلح شهر هیروشیما، از روی مجسمه‌ای پرده‌برداری کردند. آن مجسمه‌ی ساداکو بود که با بازوانی گشوده، در حالی‌که یک درنای طلایی در دست دارد، روی کوهی از سنگ مرمر ایستاده بود. به افتخار ساداکو، انجمنی تأسیس شد که اعضای آن هنوز هم هزار درنای کاغذی می‌سازند…»

یادآوری می‌شود این کتاب که برگزیده‌ی اولین دوره‌ی جایزه‌ی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نیز شده است با تصویرگری رونالد هیلمر و ترجمه‌ی مریم پیشگاه تاکنون در ۲۵۰ هزار و ۵۰۰ نسخه‌ی فارسی به فروش رفته و در چهاردهمین چاپ در شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه به دست مخاطبان بالای ۱۵ سال رسیده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این رمان را به قیمت ۱۲ هزار تومان از فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی، شهر کتاب‌ها و فروشگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان (آفرینش) در سراسر کشور تهیه کنند.