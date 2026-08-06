خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ساعت ۸:۱۵ صبح روز ۶ اوت ۱۹۴۵، تاریخ بشر برای همیشه تغییر کرد. انفجار بمب اتمی در هیروشیما و بعد ناگازاکی جان ده‌ها هزار انسان را در یک لحظه گرفت، اما قربانیان این فاجعه به همان روز محدود نماندند. کودکان بسیاری در سال‌های بعد، تاوان این جنگ ویرانگر را با بیماری‌های صعب‌العلاج پرداختند. ساداکو ساساکی یکی از این کودکان بود. داستان واقعی زندگی او و کتابی که بر اساس آن نوشته شد، جایگاه نمادین و افسانه هزار درنای کاغذی در فرهنگ ژاپن و مبارزات ضدجنگ می‌پردازد.

رمان «ساداکو و هزار درنای کاغذی» از شناخته‌شده‌ترین آثار ادبیات کودک و نوجوان در حوزه صلح‌طلبی و ضدجنگ است؛ اثری که نخستین‌بار در سال ۱۹۷۷ به قلم النور کوئر منتشر شد و به‌تدریج جای خود را در میان کتاب‌های آموزشی، ادبی و تربیتی جهان باز کرد. این کتاب بر پایه زندگی واقعی ساداکو ساساکی (佐々木 禎子 Sasaki Sadako)، دختر خردسال ژاپنی و یکی از بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما، نوشته شده است؛ دختری که سال‌ها بعد، بر اثر پیامدهای تشعشعات هسته‌ای، به لوسمی یا سرطان خون مبتلا شد و نامش به یکی از ماندگارترین نمادهای جهانی صلح بدل گشت.

ساداکو در بیمارستان

داستان ساداکو تنها روایت یک بیماری نیست، شرحی است از مواجهه کودکانه با مرگ، امید به زندگی، و تمنای آرامش در جهانی زخمی از جنگ. این اثر، که در بسیاری از مدارس دنیا به‌عنوان متن آموزشی برای آشنایی کودکان با مفهوم صلح و رنج جنگ به کار رفته، به سبب سادگی روایت و بار عاطفی عمیق خود، توانسته است در ذهن نسل‌های مختلف ماندگار شود. اهمیت کتاب نه فقط در سوژه تاریخی آن، بلکه در شیوه‌ای است که مسئله‌ای سنگین و انسانی را در قالبی قابل‌فهم برای کودکان و نوجوانان بازمی‌گوید.

ساداکوی واقعی که بود؟

ساداکو ساساکی در ۷ ژانویه ۱۹۴۳ در هیروشیما به دنیا آمد. او هنگام بمباران اتمی این شهر در ۶ اوت ۱۹۴۵ تنها حدود دو سال داشت و از انفجار جان سالم به در برد. با این حال، آثار آن فاجعه در سال‌های بعد در بدن او آشکار شد. او چند سال بعد به لوسمی مبتلا شد و در نهایت در ۲۵ اکتبر ۱۹۵۵، در سن ۱۲ سالگی درگذشت. همین سرنوشت کوتاه اما دردناک، او را به یکی از نمادهای اصلی قربانیان غیرنظامی جنگ هسته‌ای بدل کرد؛ نمادی که نه از مسیر سیاست، بلکه از دل تجربه انسانی یک کودک برآمده است.

وجه برجسته داستان، پیوند آن با افسانه معروف ژاپنی هزار درنای کاغذی یا سنبازورو است. در فرهنگ ژاپنی، درنا پرنده‌ای خوش‌یمن و نماد طول عمر، سعادت و آرامش به شمار می‌رود. باور رایج می‌گوید اگر کسی هزار درنای کاغذی بسازد، آرزویش برآورده خواهد شد. این باور، که ریشه در سنت‌های کهن و هنر اوریگامی دارد، به‌تدریج به آیینی فرهنگی برای آرزو، شفا، امید و حتی دعا برای صلح تبدیل شد. درناهای کاغذی فقط اشیایی تزئینی نیستند؛ آن‌ها حامل نوعی تمنای جمعی برای غلبه بر رنج و یافتن آینده‌ای روشن‌ترند.

تندیس ساداکو و درنای کاغذی در موزه صلح هیروشیما

در داستان ساداکو، او در دوران بیماری‌اش در بیمارستان شروع به ساختن درناهای کاغذی می‌کند. این کار برای او صرفاً سرگرمی نیست؛ تلاشی است برای ادامه زندگی و چنگ زدن به روزنه‌ای از امید. در نهایت او ۶۴۴ درنا ساخت و آنقدر ضعیف شده بود که دیگر نتوانست کاغذی را تا بزند، همکلاسی‌ها و دوستانش بقیه را تکمیل کردند و بعد، همهٔ آن‌ها را به همراه ساداکو به خاک سپردند. بعد از مراسم تدفین، هم‌کلاسی‌های ساداکو نامه‌هایش را گردآوردند و آن‌ها را در کتابی با عنوان کوکی‌شی (نام عروسک چوبی ساداکو که آن را بسیار دوست می‌داشت) به چاپ رساندند. این کتاب به سرعت در ژاپن و سپس در سراسر جهان منتشر شد و همهٔ مردم از داستان ساداکو و هزار درنای کاغذیش آگاه شدند. به این خاطر امروز درناهای کاغذی ساداکو در جهان به عنوان نماد صلح شناخته می‌شوند.

در سال ۱۹۵۸ در پارک صلح شهر هیروشیما از مجسمهٔ ساداکو روی کوهی از مرمر با بازوانی گشوده، با یک درنای طلایی در دست، پرده‌برداری شد. در این موزه اشیای دیگری نیز از کودکان قربانی بمباران اتمی قرار داده شده است، سه‌چرخه شینیچی تنسوتانی که سه سال و ۱۱ ماه داشت و آن روز صبح، در مقابل خانه بازی می‌کرد که نوری در آسمان درخشید و او و سه‌چرخه‌اش سوختند. پدرش سه‌چرخه‌اش را که با او دفن کرده بود بعد از ۴۰ سال به موزه صلح بخشید. یا ظرف غذای شیگرو اوریمن، که مادرش پیکر او را صبح روز ۹ آگوست در کنار ظرف غذایش در مدرسه پیدا کرد. غذای خورده نشده شیگرو هم سوخته بود.

به یاد ساداکو، انجمنی در ژاپن تأسیس شد که هنوز هم همه ساله درناهای کاغذی می‌سازند و در روز صلح (۱۵ مرداد/ ۶ اگوست)، روزی که آمریکا هیروشیما را با بمب اتم هدف قرار داد، در زیر مجسمه ساداکو می‌گذارند. آنچه پس از ساداکو ماندگار شد، تصویر دختری است که با پرنده های کاغذی کوچک، آرزوی بزرگی را دنبال می‌کرد: بازگشت به زندگی. همین جنبه نمادین باعث شد ساداکو به‌تدریج از یک شخصیت تاریخی به یک چهره فرهنگی جهانی تبدیل شود. یادبود او در پارک صلح هیروشیما به‌عنوان نشانه‌ای برای یادآوری قربانیان بمباران اتمی و دعوت به صلح ساخته شد و به یکی از شناخته‌شده‌ترین نشانه‌های ضدجنگ در جهان تبدیل گردید. این یادبود، همراه با داستان زندگی او، در بسیاری از کشورها در برنامه‌های آموزشی صلح مورد استفاده قرار گرفته است. هزاران کودک در نقاط مختلف جهان با ساختن درناهای کاغذی، نام ساداکو را شنیده‌اند و از خلال آن، با مفاهیمی چون صلح، همدلی، رنج جنگ و ارزش زندگی آشنا شده‌اند.

جنگ از زاویه دید یک قربانی کوچک و بی‌دفاع

در ایران کتاب «ساداکو و هزار درنای کاغذی» را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده است. این کتاب که با ترجمه مریم پیشگاه در سال ۱۳۵۹ منتشر و بارها تجدید چاپ شد، اثری فراتر از یک رمان کودکانه است و با زبانی ساده و احساسی، مرگ و بیماری را به‌گونه‌ای روایت می‌کند که برای مخاطب کودک قابل درک باشد، بی‌آنکه از تلخی واقعیت بکاهد. به همین دلیل، از آن در برخی تحلیل‌ها به‌عنوان اثری مناسب برای آموزش مواجهه با مرگ، ترس از مرگ و حتی مفهوم جاودانگی در ادبیات کودک یاد شده است. در واقع، این کتاب نشان می‌دهد که ادبیات کودک تنها برای سرگرمی نیست؛ می‌تواند پلی باشد میان تجربه زیسته، حافظه تاریخی و پرورش عاطفی.

از نظر تاریخی نیز اهمیت کتاب در این است که جنگ را نه از منظر جبهه‌ها و ژنرال‌ها، بلکه از زاویه دید یک قربانی کوچک و بی‌دفاع نشان می‌دهد. هیروشیما در این روایت، صرفاً یک شهر ویران‌شده نیست، بلکه نقطه‌ای است که در آن، بدن یک کودک، حافظه جمعی یک ملت و وجدان انسانی جهان با هم گره می‌خورند. داستان ساداکو یادآور این حقیقت است که پیامدهای جنگ هسته‌ای، سال‌ها پس از انفجار نیز ادامه می‌یابد و قربانیان آن، فقط کشته‌شدگان لحظه انفجار نیستند، بلکه نسل‌هایی هستند که با زخم‌های پنهان آن زندگی می‌کنند.

نکته مهم دیگر آن است که این کتاب به زبان‌های گوناگون ترجمه شده و در بسیاری از کشورها در کلاس‌های درس، برنامه‌های فرهنگی و مناسبت‌های صلح خوانده می‌شود. همین امر، نشان می‌دهد که اثر مزبور توانسته از مرزهای فرهنگی ژاپن فراتر رود و در فضای ادبیات کودک فارسی نیز جایگاهی به‌دست آورد.

سندی ادبی از حافظه بشر درباره جنگ و صلح

ماندگاری «ساداکو و هزار درنای کاغذی» را باید در ترکیب چند عنصر جست‌وجو کرد: یک سرگذشت واقعی و تکان‌دهنده، یک افسانه فرهنگی آشنا و امیدبخش، و یک پیام جهان‌شمول درباره صلح. داستان ساداکو از آن دسته روایت‌هایی است که ساده آغاز می‌شود، اما در لایه‌های زیرین خود، پرسش‌های بزرگ انسانی را پیش می‌کشد: با مرگ چگونه باید روبه‌رو شد؟ امید در برابر رنج چه معنایی دارد؟ و چگونه می‌توان از دل یک تجربه فردی، پیامی برای جهان ساخت؟

شاید به همین دلیل است که درناهای کاغذی ساداکو، فراتر از یک رسم ژاپنی، به نمادی جهانی بدل شده‌اند. این پرنده‌های کوچکِ کاغذی، از دل یک تراژدی بزرگ برخاسته‌اند، اما به‌جای آنکه نشانه‌ی صرفاً اندوه باشند، حامل آرزوی صلح شده‌اند. ساداکو ساساکی با دستان کوچک خود، و با درناهایی که می‌ساخت، جهانی را به کودکان نشان داد که علیرغم جنایت و ستم و تجاوز سردمداران کشورهایی نظیر آمریکا و... جهان هنوز می‌تواند به مهربانی، زندگی و آرامش امیدوار باشد.

در نهایت، «ساداکو و هزار درنای کاغذی» نه فقط یک رمان تاریخی کودک و نوجوان، بلکه سندی ادبی از حافظه بشر درباره جنگ و صلح است؛ کتابی که نشان می‌دهد گاه یک داستان کوتاه و ساده، می‌تواند از هزاران گزارش سیاسی و تاریخی ماندگارتر باشد، زیرا مستقیماً با دل انسان سخن می‌گوید.