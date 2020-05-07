خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: روند نزولی تعداد اخبار مهم و تأثیرگذار حوزه کتاب و نشر همچنان ادامه دارد و در آغاز دومین ماه کاری سال ۹۹ به ۸ خبر رسیده است. هفته گذشته هم این‌رقم، ۸ عنوان بود و هفته‌های پیش‌تر، تعداد اخبار گزارش بین تعداد خبرهای یک‌رقمی و دو رقمی در نوسان بود.

مهم‌ترین رخداد این‌هفته متأسفانه درگذشت یک‌چهره تأثیرگذار فرهنگ و ادب کشور، نجف دریابندری است که در صدر اخبار مرور می‌شود. همچنین، هفته گذشته، گزارش «یک‌هفته با کتاب» ۲ خبر خارجی داشت که این‌عدد این‌هفته به یک خبر تنزل پیدا کرده است.

در هفته‌ای که گذشت، ۲ مراسم تودیع و معارفه در مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد و خبری هم درباره حق بیمه ناشران، کتابفروشی‌ها و مراکز پخش کتاب روی خروجی قرار گرفت. یک‌جشنواره ادبی تمدید و جشنواره‌ای دیگر هم به پایان راه برگزاری دوره نهم خود رسید. همچنین برگزیدگان یک‌جایزه ادبی هم در زمینه اقتباس معرفی شدند.

تنها خبر خارجی و بین‌المللی این‌گزارش هم، معرفی برندگان جایزه پولیتزر است.

در ادامه مشروح گزارش کوتاه «یک‌هفته با کتاب» این‌هفته را از نظر می‌گذرانیم؛

درگذشت نجف دریابندری

نجف دریابندری مترجم و پژوهشگر نام‌آشنای کشور روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت درگذشت. دریابندری که مدت‌ها در بستر بیماری به سر می‌برد، در سن ۹۱ سالگی درگذشت و خبر این‌اتفاق، یکی از تاثیرگذارترین اخبار حوزه فرهنگ و ادب طی این‌هفته بود.

با انتشار خبر درگذشت دریابندری، مقامات و چهره‌های مختلف کشور پیام تسلیت صادر کردند.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی

مراسم تکریم قادر آشنا مدیرعامل سابق مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و معارفه ایوب دهقانکار سرپرست جدید این مؤسسه پیش از ظهر شنبه ۱۳ اردیبهشت در محل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برگزار شد.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کتابخانه‌های عمومی تهران

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، هم یکشنبه ۱۴ اردیبهشت با حضور محمدهادی ناصری مدیرکل جدید کتابخانه‌های عمومی استان تهران و علی نیکنام مدیر سابق این اداره‌کل در مرکز نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد.

امهال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای کتاب‌فروشی‌ها و ناشران

لادن حیدری معاون توسعه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق خبری که سه‌شنبه این‌هفته به‌نقل از وی منتشر شد، با اشاره به بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در ۲۶ اسفند ۹۸ گفت: باتوجه به پیگیری‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر امهال حق بیمه اسفند، فروردین و اردیبهشت‌ماه سهم کارفرما برای فعالیت‌ها و کارگاه‌های مشمول عناوین ده‌گانه " این‌مهم محقق شد.

به‌این‌ترتیب براساس بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی کتاب‌فروشی‌ها، انتشاراتی‌ها، مراکز توزیع کتاب، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی از امهال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای ماه‌های اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ برخوردار هستند.

تمدید جشنواره ادبی آفتابگردان

داوود ملکی صیدآبادی دبیر اولین‌دوره جشنواره ادبی آفتابگردان (ویژه موضوعات سالمندی) روز یکشنبه این‌هفته از تمدید مهلت ارسال آثار به این‌جشنواره تا ۱۵ مرداد خبر داد.

برگزاری اختتامیه مجازی جایزه هفت اقلیم

مراسم اختتامیه نهمین دوره جایزه هفت اقلیم هم سه‌شنبه شب ۱۶ اردیبهشت در فضای مجازی برگزار شد و برگزیدگان این‌جایزه در دو حوزه رمان و مجموعه‌داستان معرفی شدند.

معرفی برگزیدگان مسابقه داستان‌های کوتاه نوجوان برای اقتباس

اسامی برگزیدگان مسابقه داستان‌های کوتاه نوجوان برای اقتباس فیلم کوتاه هم این‌هفته توسط انجمن نویسندگان کودک و نوجوان منتشر شد.

معرفی برندگان جوایز پولیتزر

معرفی برندگان جوایز پولیتزر هم که از مدتی پیش به‌دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود، این‌هفته انجام شد. به‌این‌ترتیب، کالسون وایتهد نویسنده آمریکایی به عنوان چهارمین نویسنده‌ای که اکنون دو بار در بخش داستانی برنده جایزه پولیتزر شده است٬ به عنوان برنده بخش ادبیات انتخاب شد. در بخش غیرداستانی هم به دو کتاب جایزه اهدا شد: «نامیرا: رنج٬ آسیب پذیری٬ پزشکی٬ هنر٬ زمان٬ رویاها٬ اطلاعات٬ فرسودگی٬ سرطان و مراقبت» نوشته آن بویر و کتاب «پایان افسانه: از صفوف جلو تا دیوار مرزی در مغز آمریکا» نوشته گرگ گراندین.

در بخش شعر نیز جریچو براون برای مجموعه شعری «سنت» این جایزه را دریافت کرد. در بخش زندگینامه «سونتاگ: زندگی و حرفه‌اش» نوشته بنجامین موزر به عنوان برگزیده انتخاب شد و پولیتزر تاریخ نیز برای «طعم شیرین آزادی» به کیلب مک دانیل رسید.

در بخش موسیقی، این‌جایزه برای «اپرای سنترال پارک» به آنتونی دیویس اهدا شد. وی ماجرای بی‌عدالتی درباره پنج جوان رنگین پوست را که جرمی مرتکب نشده بودند و به دلیل خشونت و تجاوز به یک زن در سنترال پارک در سال ۱۹۸۹ محکوم شدند٬ روایت کرده است. جایزه برنده بخش نمایشنامه هم به «یک حلقه عجیب» نوشته مایکل آر جکسون تعلق گرفت.