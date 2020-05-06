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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۵۴

رئیس پلیس راه استان زنجان:

جاده های زنجان لغزنده است

جاده های زنجان لغزنده است

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: بارش باران جاده های استان زنجان را لغزنده کرده است.

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به بارش باران سطح جاده‌های استان زنجان خیس و لغر نده است.

وی اظهار کرد: با توجه به بارش باران مه قطعی بر جاده‌ها ی زنجان به بیجار، زنجان به د ند ی، زنجان به طارم و زنجان به تهم و چو رز ق حاکم شده است بنابراین رانندگان آستانه دید خود را تقویت کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: با توجه به بارش باران، مه غلیظ بر گردنه‌های کوهستانی استان حاکم شده بنابراین رانندگان در این مسیرها تردد نکنند.

مظفری تاکید کرد: در هنگام بارش رانندگی سخت انجام می‌شود بنابراین رانندگان حتماً در رانندگی سرعت مطمئنه را رعایت کرده و با دقت و حوصله رانندگی کنند،

کد مطلب 4918357

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