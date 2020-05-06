جاده های زنجان لغزنده است

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جادههای استان زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به بارش باران سطح جادههای استان زنجان خیس و لغر نده است.
وی اظهار کرد: با توجه به بارش باران مه قطعی بر جادهها ی زنجان به بیجار، زنجان به د ند ی، زنجان به طارم و زنجان به تهم و چو رز ق حاکم شده است بنابراین رانندگان آستانه دید خود را تقویت کنند.
رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: با توجه به بارش باران، مه غلیظ بر گردنههای کوهستانی استان حاکم شده بنابراین رانندگان در این مسیرها تردد نکنند.
مظفری تاکید کرد: در هنگام بارش رانندگی سخت انجام میشود بنابراین رانندگان حتماً در رانندگی سرعت مطمئنه را رعایت کرده و با دقت و حوصله رانندگی کنند،
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