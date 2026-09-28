به گزارش خبرنگار مهر، هادی قاسمی دوشنبهشب در اجلاسیه ۹۲ شهید دانشجوی خراسان جنوبی که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته جنگ به کشور ما تحمیل شد، اما اگر امروز در شرایط جنگی با آرامش در اینجا جمع شدهایم و یاد شهدای دانشجوی خراسان جنوبی را گرامی میداریم، حاصل کار فرهنگی سالهای گذشته است.
وی افزود: در سالهای گذشته به مردم گفته شده است که نتیجه مقاومت، پیروزی است و این تصویر ذهنی، حاصل کار فرهنگی انجامشده در کشور است.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور با اشاره به حضور مردم در خیابانها و میادین طی بیش از ۲۰۰ شب، بیان کرد: امروز مردم ما نگرانیهایی دارند و بخشی از این نگرانی به حوادث تاریخی بازمیگردد؛ چراکه ۷۳ سال قبل، حضور شعبان بیمخها در خیابانها زمینهساز کودتا شد.
قاسمی ادامه داد: حضور مردم در میادین و خیابانها نیز نتیجه کارهای فرهنگی است که طی سالهای گذشته در ایران اسلامی انجام شده و این حضور، پشتوانهای برای عبور از شرایط سخت و رسیدن به پیروزی است.
وی تأکید کرد: باید تلاش کنیم با استمرار و تقویت کار فرهنگی در دیگر عرصهها نیز کشور به موفقیت برسد.
در ادامه این اجلاسیه، محمد رسولی از شاعران کشور چند قطعه شعر با موضوع شهید و شهادت قرائت کرد.
همچنین در این مراسم از یک قطعه موسیقی تولیدشده توسط بسیج دانشجویی، پنج کتاب، طراحی تصاویر دو شهید دانشجو و یک اثر نقاشی دیجیتال با موضوع اعزام دانشجویان به میادین جنگ در دوران دفاع مقدس رونمایی شد.
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