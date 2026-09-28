به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس، بیست‌وششمین مرکز مشاوره خانواده «مهر» در شهرستان خلیل‌آباد با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای آگاهی خانواده‌ها افتتاح شد.

سید حمید نقیبی، مسئول اداره جمعیت و سبک زندگی معاونت اجتماعی سپاه امام رضا (ع) در مراسم افتتاح مرکز مشاوره خانواده مهر در خلیل آباد اظهار کرد: روند راه‌اندازی مراکز مشاوره مهر در استان از اسفندماه سال ۱۴۰۰ آغاز شده است و با توجه به برنامه‌ریزی‌های موجود، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری مجموعاً ۳۷ مرکز در سطح استان راه‌اندازی شود.

وی گفت: این مراکز با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش آگاهی عمومی در زمینه ازدواج، پیشگیری از اعتیاد و ایجاد فضایی امن برای ترویج سبک زندگی سالم فعالیت می‌کنند و لذا مشاورین متخصص در این مراکز، وظیفه ارائه آموزش‌های لازم و توصیه‌های تخصصی به خانواده‌ها را بر عهده دارند.

مسئول اداره جمعیت و سبک زندگی معاونت اجتماعی سپاه امام رضا (ع) با بیان اینکه از زمان فعالیت این مراکز، نتایج مثبت و ملموسی در جامعه مشاهده شده است؛ افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، با همکاری مراکز مشاوره، ۷۰۰ مورد ازدواج با مشورت متخصصین صورت گرفته که منجر به پیگیری مثبت زندگی‌های مشترک شده است.

همچنین در راستای تداوم این فعالیت‌ها، برگزاری کارگاه‌های آموزشی مختلف با حضور متخصصین در دستور کار قرار دارد و با توجه به آغاز سال تحصیلی، برنامه‌های ویژه‌ای نیز در حوزه مدارس تدوین شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به برگزاری دوره‌های آموزشی برای نوجوانان و جوانان در رابطه با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد.