به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته گردشگری، نشست فرماندار تنگستان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، معاونین گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر، شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای اهرم و دلوار، راهنمایان و جمعی از فعالان حوزه گردشگری شهرستان، با هدف بررسی ظرفیت‌ها، مسائل و راهکارهای توسعه گردشگری تنگستان و در آستانه آغاز فصل گردشگری برگزار شد.

مسلم سلیمانی دوشنبه شب در این نشست اظهار کرد: در هر زمینه‌ای که قرار است کاری انجام شود، باید با نظر و استفاده از ظرفیت کارشناسان مربوطه و بر اساس کار کارشناسی پیش رفت تا اقدامات انجام‌شده به نتیجه مطلوب برسد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری تنگستان افزود: تنگستان در میان شهرستان‌های استان بوشهر از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است و می‌توان گفت این شهرستان یک مجموعه کامل گردشگری است که ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی، طبیعی، ساحلی ، کشاورزی و صنایع دستی را در کنار یکدیگر دارد.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه زیرساخت‌های مناسبی در حوزه گردشگری شهرستان وجود دارد، گفت: تلاش ما این است که با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان را فراهم کنیم و گردشگری را به یکی از محورهای مهم توسعه تنگستان تبدیل کنیم.

سلیمانی بر ضرورت استفاده از ظرفیت راهنمایان گردشگری و فعالان این حوزه تأکید کرد و افزود: فعالان گردشگری، تجربه و شناخت مناسبی از ظرفیت‌ها و مسائل این حوزه دارند و باید از این ظرفیت در مسیر توسعه گردشگری شهرستان به شکل مطلوب استفاده شود.

وی همچنین بر برگزاری برنامه‌ها و مراسمات فرهنگی با شکوه در شهرستان تأکید کرد و گفت: برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری و گردشگری می‌تواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های تنگستان و جذب گردشگران داشته باشد و لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی منسجم و مستمری صورت گیرد.

فرماندار تنگستان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه صنایع دستی اظهار کرد: در حوزه صنایع دستی ظرفیت‌های زیادی در تنگستان وجود دارد که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و زمینه توسعه، تولید، عرضه و معرفی محصولات صنایع دستی شهرستان فراهم شود.

سلیمانی همچنین بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: واگذاری امور و ظرفیت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران و رونق فعالیت‌های گردشگری را فراهم کند و باید از این ظرفیت به شکل مناسب بهره گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ساحلی شهرستان تنگستان خاطرنشان کرد: در حوزه سواحل باید علاوه بر توجه به موضوعات فرهنگی و اجتماعی، زمینه ایجاد و توسعه بازارچه‌ها و فضاهای مناسب گردشگری فراهم شود تا از ظرفیت ساحل برای رونق اقتصادی و گردشگری شهرستان استفاده بیشتری صورت گیرد.

سلیمانی در پایان تصریح کرد: باید تلاش کنیم ظرفیت‌های گردشگری تنگستان به یک موضوع مهم در ذهن مردم و سرمایه‌گذاران تبدیل شود تا زمینه برای ترغیب سرمایه‌گذاران برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه پایدار شهرستان فراهم شود.