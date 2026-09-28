محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرعت وزش باد طی امروز تا روز چهارشنبه به ویژه فردا در بخشهای شمال غربی، غربی، جنوب غربی و مرکزی استان در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظهای خواهد بود که احتمال برخاستن گرد و غبار محلی را در ساعاتی از بعد از ظهر افزایش میدهد.
وی افزود: جریانات مرطوب جنوبی نیز طی امروز تا اواسط وقت فردا و همچنین از اواخر روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده موجب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی استان میشود. شمال خلیج فارس نیز در روزهای سهشنبه و چهارشنبه مواج پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان درباره وضعیت دمایی شبانهروز گذشته تصریح کرد: رامشیر با دمای ۴۶.۷ و ایذه با دمای ۱۹.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند؛ دمای هوای اهواز نیز در همین مدت بین ۴۵.۷ و ۲۶ درجه سانتیگراد نوسان داشته است.
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