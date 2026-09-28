به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فرجی شامگاه دوشنبه در گردهمایی فیلم‌سازان استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت روز ملی سینما همراه با پاسداشت یزدان کیانی هنرمند فیلمساز استان که با حضور جمعی از هنرمندان در پردیس سینمایی غدیر شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه انجمن سینمای جوانان استان به همت استاد جوانبخت و استاد جهانبخش زمانی در سال ۶۱ راه‌اندازی شد، اظهار کرد: از بدو آغاز به کار این انجمن تا امروز با مروری بر سیر تولیدات، متوجه نبوغ فیلمسازان استان می‌شویم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این استان ظرفیت‌های متعدد در حوزه جغرافیایی و نیز اقوام، آداب و سنت‌ها دارد، ادامه داد: هر فیلمساز استان که در این حوزه‌ها ورود داشتند، چه در عرصه ملی و چه بین‌المللی درخشان ظاهر شدند.

فرجی افتخارات استان در حوزه فیلم مستند را یادآور شد و گفت: در مدت اخیر، مستندسازان چهارمحال و بختیاری بالغ بر ۱۵۰ جایزه مختلف در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی کسب کردند که افتخار بزرگی برای استان است.

وی با تأکید بر اینکه توانمندی چهارمحال و بختیاری در عرصه فیلمسازی اعم از فیلم کوتاه یا بلند همپای استان‌های سردمدار در این حوزه است، افزود: پیداست که پتانسیل فیلمسازی استان به خوبی فعال شده است.

فرجی در خصوص فعالیت‌های فیلمسازی یزدان کیانی از مستندسازان پرافتخار استان، اظهار کرد: این هنرمند استان جزو چهره‌های آشنای ملی در عرصه مستند بوده که افتخارات متعددی برای کشور و استان کسب کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: موفقیت‌های بزرگان عرصه فیلمسازی استان در نوجوانان و جوانان نیز بروز و ظهور یافته است که امیدواریم این روند ادامه‌دار باشد.

فرجی در پایان با اشاره به فعالیت هنرستان‌ هنرهای زیبا در استان، بیان کرد: تلاش می‌کنیم علاوه بر رشته سینما و فیلمسازی که اکنون دایر است بتوانیم سایر رشته‌های هنری را نیز در این هنرستان فعال کنیم تا همه علاقه‌مندان استفاده کنند.

در این برنامه که با حضور جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، هنرمندان پیشکسوت عرصه سینما و تلویزیون و هنرجویان و علاقه‌مندان به هنر هفتم برگزار شد، علاوه بر نمایش ۲ فیلم «درختان ایستاده می‌مانند» و «آخرین نفس» ساخته یزدان کیانی، نشست نقد و بررسی این آثار نیز تشکیل شد.

همچنین در این برنامه از مدیران و کارکنان ۲ پردیس سینمایی بهمن و غدیر شهرکرد تقدیر و یاد و خاطره هنرمندان فقید همچون همایون علیدوستی، نقی بلایی و محسن هادی‌پور گرامی داشته شد.

اجرای قطعاتی از آهنگ‌ فیلم‌های سینمای ایران با هنرمندی جواد خاکسار حقانی از دیگر بخش‌های گردهمایی فیلمسازان چهارمحال و بختیاری به مناسبت روز ملی سینما به شمار می‌رود.

گفتنی است، گردهمایی فیلم‌سازان چهارمحال و بختیاری برای ۲۱ شهریور روز ملی سینما پیش‌بینی شده بود که به دلیل هم‌زمانی این برنامه با برگزاری کنگره ۲ هزار و ۷۵۰ شهید گلگون کفن استان و حضور و مشارکت جمعی از هنرمندان و فعالان عرصه سینما و تلویزیون در این کنگره فرهنگی و معنوی، به ششم مهر موکول شد.