شهردار کرمان: عملکرد مدیریت شهری نباید بدون مستندات زیر سؤال برود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن تویسرکانی، در صحن علنی شورای اسلامی شهر کرمان با تبریک روز آتش‌نشان، گرامیداشت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت، در پاسخ به مطالبات و موضوعات مطرح‌شده درباره عملکرد مدیریت شهری اظهار داشت: نسبت به طرح برخی مباحث درباره عملکرد شهرداری بدون بررسی و مستندات کافی انتقاد دارم؛ چراکه گاهی مطالبی مطرح می‌شود که حقوق و زحمات کارگران، مدیران، معاونان و سایر کارکنان شهرداری را زیر سؤال می‌برد.

وی با عذرخواهی از مدیران، معاونان، شهرداران مناطق و کارکنان شهرداری بابت طرح برخی مباحث افزود: در ۳۲ ماه گذشته که در شهرداری کرمان حضور داشته‌ام، مجموعه مدیریت شهری و کارکنان شهرداری تلاش‌های زیادی برای پیشبرد امور انجام داده‌اند، اما متأسفانه در برخی موارد این اقدامات و عملکردها نادیده گرفته شده است.

تویسرکانی، با تأکید بر روند اجرای پروژه‌های شهری در کرمان گفت: طی این مدت ۱۱۴ طرح توسعه شهری اجرا شده که به‌طور میانگین می‌توان گفت هر هفته یک اتفاق و اقدام جدید در شهر رقم خورده است؛ بنابراین منصفانه نیست که عملکرد مدیران و مجموعه شهرداری بدون توجه به این اقدامات زیر سؤال برود.

شهردار کرمان ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۴۰ پروژه کلان، غیرکلان و محله‌محور در دستور کار شهرداری قرار دارد و آنچه امروز در نقاط مختلف شهر مشاهده می‌شود، بیانگر بخشی از این فعالیت‌ها است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های شهرداری قابل رصد و مستندسازی است، اظهار کرد: مردم خود شاهد اقدامات انجام‌شده در شهر هستند و مستندات پروژه‌ها نیز به‌صورت مستمر ثبت و نگهداری می‌شود.

تویسرکانی، افزود: امروز یکی از قوی‌ترین مراکز کنترل پروژه در استان کرمان را در شهرداری داریم و وضعیت پروژه‌های شهری به‌صورت مستمر در این مرکز مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد.

وی، خطاب به محمود بابایی، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان، گفت: خوشبختانه اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر، مسائل و مطالبات خود را در چارچوب مشخص مطرح می‌کنند و قدردان زحمات مجموعه شهرداری هستند؛ با این حال، نسبت به برخی موضوعات گلایه دارم.

شهردار کرمان با تأکید بر ضرورت دقت بیشتر در طرح مسائل افزود: انتظار می‌رود شورای اسلامی شهر کرمان به‌عنوان شورای مرکز بزرگ‌ترین استان کشور، در طرح موضوعات دقت و تدبیر مضاعفی داشته باشد و مطالب غیرمستند مبنای قضاوت درباره عملکرد شهرداری قرار نگیرد.

وی ایجاد سازوکار مناسب برای نظارت و تعامل میان شورا و شهرداری را ضروری دانست و گفت: وظیفه داریم اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار شورا قرار دهیم، اما انتظار داریم موضوعات مطرح‌شده درباره عملکرد شهرداری نیز بر اساس مستندات و اطلاعات دقیق باشد.

تویسرکانی، از ارسال ۱۴ نامه از سوی کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر به شهرداری طی یک ماه اخیر خبر داد و افزود: هیچ موضوع پنهانی در شهرداری وجود ندارد و همه امور شفاف است و اعتقاد داریم شورا و شهرداری باید در کنار یکدیگر و با تعامل مناسب برای پیشبرد امور شهر فعالیت کنند.

وی در ادامه با انتقاد از نحوه بازدید برخی اعضای شورا از پروژه‌های شهری اظهار کرد: درست نیست نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر و نایب‌رئیس کمیسیون عمران شورا، پیشخدمت و رانندگان خود را مأمور بازدید از پروژه‌ها و تهیه گزارش کنند و گزارشی که توسط فردی نا آشنا با روند اجرای پروژه‌های شهری تهیه شده، مبنای طرح موضوع قرار گیرد.

شهردار کرمان تأکید کرد: مجموعه شهرداری هر روز در حال رصد پروژه‌هاست و مرکز کنترل پروژه نیز به‌صورت مستمر وضعیت طرح‌ها را بررسی می‌کند؛ بنابراین اگر موضوعی درباره شهرداری مطرح می‌شود، بهتر است با بررسی دقیق، اطلاعات کافی و به شکل منطقی و کارشناسی مطرح شود.

وی ضمن قدردانی از اصحاب رسانه برای انعکاس مطالبات مردم، از برنامه شهرداری برای ایجاد دومین میدان میوه و تره‌بار با مدیریت شهرداری خبر داد و درباره درخواست اختصاص قطعه‌ای برای معلمان در آرامستان هنرمندان نیز گفت: در طرح جامع آرامستان بهشت کریمان، اغلب قطعات مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

تویسرکانی، در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارگران شهرداری برای خدمت‌رسانی به شهروندان اظهار کرد: مردم عملکردها را می‌بینند و امیدوارم در آینده نزدیک، قدردانی‌ها از تلاش‌های مجموعه شهرداری به تشویق تبدیل شود و اقدامات مثبتی که در شهر در حال انجام است، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.