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۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۵

شهردار کرمان: عملکرد مدیریت شهری نباید بدون مستندات زیر سؤال برود

شهردار کرمان: عملکرد مدیریت شهری نباید بدون مستندات زیر سؤال برود

کرمان- شهردار کرمان با اشاره به اجرای ۱۱۴پروژه توسعه شهری و قرار داشتن بیش از ۱۴۰پروژه در دستور کار شهرداری گفت: عملکرد مدیریت شهری باید بر اساس مستندات وواقعیت‌های موجود در شهر ارزیابی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن تویسرکانی، در صحن علنی شورای اسلامی شهر کرمان با تبریک روز آتش‌نشان، گرامیداشت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت، در پاسخ به مطالبات و موضوعات مطرح‌شده درباره عملکرد مدیریت شهری اظهار داشت: نسبت به طرح برخی مباحث درباره عملکرد شهرداری بدون بررسی و مستندات کافی انتقاد دارم؛ چراکه گاهی مطالبی مطرح می‌شود که حقوق و زحمات کارگران، مدیران، معاونان و سایر کارکنان شهرداری را زیر سؤال می‌برد.

وی با عذرخواهی از مدیران، معاونان، شهرداران مناطق و کارکنان شهرداری بابت طرح برخی مباحث افزود: در ۳۲ ماه گذشته که در شهرداری کرمان حضور داشته‌ام، مجموعه مدیریت شهری و کارکنان شهرداری تلاش‌های زیادی برای پیشبرد امور انجام داده‌اند، اما متأسفانه در برخی موارد این اقدامات و عملکردها نادیده گرفته شده است.

تویسرکانی، با تأکید بر روند اجرای پروژه‌های شهری در کرمان گفت: طی این مدت ۱۱۴ طرح توسعه شهری اجرا شده که به‌طور میانگین می‌توان گفت هر هفته یک اتفاق و اقدام جدید در شهر رقم خورده است؛ بنابراین منصفانه نیست که عملکرد مدیران و مجموعه شهرداری بدون توجه به این اقدامات زیر سؤال برود.

شهردار کرمان ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۴۰ پروژه کلان، غیرکلان و محله‌محور در دستور کار شهرداری قرار دارد و آنچه امروز در نقاط مختلف شهر مشاهده می‌شود، بیانگر بخشی از این فعالیت‌ها است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های شهرداری قابل رصد و مستندسازی است، اظهار کرد: مردم خود شاهد اقدامات انجام‌شده در شهر هستند و مستندات پروژه‌ها نیز به‌صورت مستمر ثبت و نگهداری می‌شود.

تویسرکانی، افزود: امروز یکی از قوی‌ترین مراکز کنترل پروژه در استان کرمان را در شهرداری داریم و وضعیت پروژه‌های شهری به‌صورت مستمر در این مرکز مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد.

وی، خطاب به محمود بابایی، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان، گفت: خوشبختانه اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر، مسائل و مطالبات خود را در چارچوب مشخص مطرح می‌کنند و قدردان زحمات مجموعه شهرداری هستند؛ با این حال، نسبت به برخی موضوعات گلایه دارم.

شهردار کرمان با تأکید بر ضرورت دقت بیشتر در طرح مسائل افزود: انتظار می‌رود شورای اسلامی شهر کرمان به‌عنوان شورای مرکز بزرگ‌ترین استان کشور، در طرح موضوعات دقت و تدبیر مضاعفی داشته باشد و مطالب غیرمستند مبنای قضاوت درباره عملکرد شهرداری قرار نگیرد.

وی ایجاد سازوکار مناسب برای نظارت و تعامل میان شورا و شهرداری را ضروری دانست و گفت: وظیفه داریم اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار شورا قرار دهیم، اما انتظار داریم موضوعات مطرح‌شده درباره عملکرد شهرداری نیز بر اساس مستندات و اطلاعات دقیق باشد.

تویسرکانی، از ارسال ۱۴ نامه از سوی کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر به شهرداری طی یک ماه اخیر خبر داد و افزود: هیچ موضوع پنهانی در شهرداری وجود ندارد و همه امور شفاف است و اعتقاد داریم شورا و شهرداری باید در کنار یکدیگر و با تعامل مناسب برای پیشبرد امور شهر فعالیت کنند.

وی در ادامه با انتقاد از نحوه بازدید برخی اعضای شورا از پروژه‌های شهری اظهار کرد: درست نیست نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر و نایب‌رئیس کمیسیون عمران شورا، پیشخدمت و رانندگان خود را مأمور بازدید از پروژه‌ها و تهیه گزارش کنند و گزارشی که توسط فردی نا آشنا با روند اجرای پروژه‌های شهری تهیه شده، مبنای طرح موضوع قرار گیرد.

شهردار کرمان تأکید کرد: مجموعه شهرداری هر روز در حال رصد پروژه‌هاست و مرکز کنترل پروژه نیز به‌صورت مستمر وضعیت طرح‌ها را بررسی می‌کند؛ بنابراین اگر موضوعی درباره شهرداری مطرح می‌شود، بهتر است با بررسی دقیق، اطلاعات کافی و به شکل منطقی و کارشناسی مطرح شود.

وی ضمن قدردانی از اصحاب رسانه برای انعکاس مطالبات مردم، از برنامه شهرداری برای ایجاد دومین میدان میوه و تره‌بار با مدیریت شهرداری خبر داد و درباره درخواست اختصاص قطعه‌ای برای معلمان در آرامستان هنرمندان نیز گفت: در طرح جامع آرامستان بهشت کریمان، اغلب قطعات مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

تویسرکانی، در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارگران شهرداری برای خدمت‌رسانی به شهروندان اظهار کرد: مردم عملکردها را می‌بینند و امیدوارم در آینده نزدیک، قدردانی‌ها از تلاش‌های مجموعه شهرداری به تشویق تبدیل شود و اقدامات مثبتی که در شهر در حال انجام است، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6961814

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