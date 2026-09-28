به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی استاندار ایلام شامگاه دوشنبه در نشست قرارگاه پایش بازار که به‌صورت مجازی با فرمانداران برگزار شد، گفت: جریمه‌های اداری به تنهایی نمی‌تواند مشکل گران‌فروشی را حل کند و باید اقدام‌های ساختاری و ریشه‌ای در این حوزه انجام شود.

وی با اشاره به اینکه قیمت میوه و تره‌بار وارداتی به ایلام نباید با قیمت استان‌های مبدأ تفاوت فاحش داشته باشد، اظهار داشت: این اختلاف، ناشی از واسطه‌های متعدد در زنجیره توزیع است و برای ساماندهی آن، ستاد تنظیم بازار باید نقاط مشخصی را برای عرضه مستقیم میوه تعیین کند تا خودروهای توزیع، محصول را بدون واسطه و با بهای کمتری به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

وی با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها، تصریح کرد: نظارت قانونمند بر معامله‌های خرید و فروش منزل و مغازه و نرخ اجاره‌بها بر اساس موقعیت ملک و ارزش واقعی آن، یکی از ضرورت‌های اساسی استان است و نهادهای مسئول باید سازوکارهای نظارتی دقیقی را در سطح شهر ایجاد کنند تا از نوسان‌های غیرموجه جلوگیری شود.

استاندار ایلام با تأکید بر نقش فرمانداران در حل مشکلات معیشتی مردم، خاطرنشان کرد: دشواری‌های مرتبط با معیشت در شهرستان‌ها باید توسط فرمانداران و مدیران مربوط ریشه‌یابی شود و برای خروج از بن‌بست‌های اجرایی، هر دو هفته یک‌بار پیشرفت کارها بررسی خواهد شد و دستگاه‌های زیرمجموعه قرارگاه نیز باید با تمرکز بر اولویت‌ها، نقشی واقعی ایفا کنند.

کرمی در ادامه با اشاره به لزوم پیگیری مصوبه‌های نشست‌های قرارگاه نظارتی، گفت: ضمن ارج نهادن به جایگاه اصناف، همان‌گونه که با گران‌فروشان برخورد قانونی می‌شود، از فعالان صنفی که با اخلاق‌مداری و انصاف به مردم خدمت می‌کنند، حمایت و تشویق خواهند شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه پایگاه قرارگاه پایش و بازرسی بازار همزمان با آغاز و پایان فعالیت روزانه بازار، کار پایش و بازرسی از واحدهای صنفی را انجام می‌دهد، خاطرنشان کرد: مکان استقرار آن در بازار مرکزی شهر ایلام (پیاده‌راه آیت‌الله طالقانی) تعیین شده و حضور هم‌زمان قاضی تعزیرات، اداره اماکن، جهاد کشاورزی و نماینده استانداری در گشت‌های این قرارگاه، باعث شده که تخلف‌ها با شدت و دقت بیشتری پیگیری شود.