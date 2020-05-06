هیچ یک از ۱۸ هزار کارگر پسماند به کرونا مبتلا نشدند

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علیپور رییس سازمان مدیریت پسماند کشور در گفت و گو با رادیو تهران با اشاره به اقدامات این سازمان همزمان با شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در ووهان چین، تقریباً از ۱۰ اسفندماه سال گذشته و حتی پیش از این تاریخ، تجربیات و پروتکل های بهداشتی مربوط به مدیریت پسماند در این شرایط را مطالعه کردیم و با سازمان بهداشت جهانی ارتباط گرفتیم. همچنین، به محض شیوع ویروس در کشور یک مقدار زودتر از بقیه شهرها خطوط پردازش هفتگانه در آرادکوه را تعطیل کردیم و کارگران را با پرداخت حقوق و عیدی به مرخصی فرستادیم.

وی ادامه داد: در مورد افرادی که در حوزه دفع و دفن پسماند فعالیت می کردند و ناگزیر به ادامه فعالیت بودند هم با اعمال سخت گیری در رعایت نکات بهداشتی همچون استفاده از ماسک و دستکش و تجهیزات محافظت فردی تلاش کردیم تا سلامت آن ها را حفظ کنیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه در اوج شیوع ویروس کرونا میزان پسماندهای بیمارستانی از روزانه ۷۰ تا ۸۰ تن به ۱۰۰ تن و حتی بالاتر رسید، گفت: برای جمع آوری پسماند ۶ تا ۷ بیمارستان کرونایی که مرجع بستری بیماران بودند خودروهای ویژه ای در نظر گرفتیم و پسماندهای عفونی و کرونایی آن ها را در مکان مجزایی در سایت پسماندهای پزشکی دفن کردیم.

علیپور با تاکید بر اینکه از ۱۰ اسفندماه تمامی پرسنل سازمان پسماند در بخش های مختلف به شکل شبانه روزی فعال بودند، عنوان کرد: از آن جا که مراکز تفکیک پسماند در مناطق را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا تعطیل کردیم، در اسفندماه سال گذشته روزانه حدود ۷ هزار تن پسماند را جمع آوری، منتقل و دفن می کردیم.

وی ادامه داد: در گذشته اما از کل پسماند جمع آوری شده، بالای هزار تن در مناطق و بخشی از آن ها در آرادکوه تفکیک و دو هزار و ۵۰۰ تن نیز به کمپوست تبدیل می شد و در نهایت حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تن دفن می شد. به طور حتم، افزایش میزان دفن به ۷ هزار تن کار بسیار سخت و طاقت فرسایی برای نیروهای ما بود.

علیپور در پاسخ به سوالی درباره اینکه گاه مشاهده می شود، پاکبانان با وجود داشتن ماسک از پوشیدن آن خودداری می کنند، بیان کرد: برای نظارت و کنترل این موضوع و زباله گردی های غیرمجاز، تقریباً ۲۵ خودروی گشت را در سطح شهر فعال کردیم. یادمان باشد حدود ۱۸ هزار کارگر در حوزه دفع و دفن پسماند فعال اند که کنترل کردن این افراد به صورت شبانه روزی بسیار سخت است. البته در مناطق نماینده ها و ادارات متناظری وجود دارند که در این زمینه با همکاری آن ها پیگیری های لازم را انجام می دهیم. ضمن اینکه روزانه بحث نظافت و ضدعفونی محل های اسکان کارگری را پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه در موارد اندکی ممکن است کارگران از ماسک استفاده نکنند، واقعیت این است که خوشبختانه تاکنون موردی از ابتلا یا مرگ بر اثر کرونا نداشتیم که این امر نشان می دهد عملکرد ما قابل قبول و مناسب بوده است. با وجود تمام نظارت ها هم از مردم خواستیم تا از طریق سامانه ۱۳۷ زباله گردی و عدم استفاده از ماسک و دستکش توسط نیروهای سازمان پسماند را اعلام کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در پایان از مردم خواست تا با کاهش مواد دورریز و اسراف و پرهیز از استفاده از وسایل یک بار مصرف، پسماند کم تری تولید کنند تا این دوره به اتمام برسد و سلامت و امنیت روانی لازم به جامعه برگردد.