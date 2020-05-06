شکایت برانکو هیچ خطری را ایجاد نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهدی خواجه وند در ارتباط با اخباری که این روزها در ارتباط با پرونده برانکو ایوانکوویچ مطرح شده است، اظهار داشت: قوانین فیفا و سیر پرونده‌ها در آن، کاملاً شفاف است. در این باره، بارها توضیح داده شده است. این حق باشگاه پرسپولیس بود که شرح تفصیلی رای را بخواهد.

وی افزود: ما هم برای شرح تفصیلی رای آقای برانکو، درخواست دادیم. فیفا در نامه‌ای به باشگاه مربوط به این پرونده، اعلام کرده بود؛ هزینه دادرسی از محل پولی که باشگاه نزد فیفا دارد، تسویه شد. این امر به منزله پذیرش درخواست پرسپولیس از سوی فیفا بود و به این دلیل از نظر حقوقی و گردش کار پرونده، نگرانی نداشتیم. به این ترتیب منتظر دریافت شرح تفصیلی رای از فیفا بودیم که بعد از ابلاغ آن، طبق قانون، ۲۱ روز مهلت برای اعتراض و ارسال لایحه یا پذیرش رای داده می‌شود. همان‌طور که آقای رسول‌پناه نیز اعلام کردند، مشروح رای امروز به باشگاه رسید.

وی ادامه داد: با توضیحاتی که ارائه شد، خاطر هواداران آسوده باشد که باشگاه همه این موارد را به صورت دقیق و کامل پیگیری می‌کند و از ناحیه پرونده آقای برانکو و دستیاران ایشان جای نگرانی نیست. طبعاً شایعاتی که مطرح می‌شود نیز صحت ندارد. مسلم است فقط نامه‌های فیفا می‌تواند برای باشگاه تکلیف ایجاد کند و نه نامه وکلا از جمله وکیل آقای برانکو ایوانکوویچ.

مدیر امور حقوقی باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک اتفاق مهم دیگر هم روی داده است، اینکه فیفا به صورت رسمی پذیرفت، یکسری هزینه‌ها و مطالبات از پرسپولیس را از محل سهم باشگاه از جام جهانی، پرداخت کند. بابت این مساله باید از تلاش‌های روابط بین‌الملل باشگاه و به ویژه فدراسیون فوتبال هم تشکر کنم. این اتفاق درباره هزینه‌های دادرسی روی داد و در ارتباط با آقایان چوک و گابریل فرناندو هم فرم‌هایی را ارسال کردند که تکمیل کردیم و برای فیفا فرستادیم تا امور مربوط به آن انجام شود.