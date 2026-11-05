به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف بعدازظهرپنجشنبه در دیدار با آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، گزارشی از آخرین وضعیت دانشگاه‌های کشور ارائه کرد و درباره شرایط حاکم بر مراکز آموزش عالی، آزمون‌ها و کنکورهای برگزارشده و جایگاه علمی کشور توضیحاتی ارائه داد.

آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در این دیدار با اشاره به تحولات و شرایط کشور پس از شهادت رهبر انقلاب اظهار داشت: در پی این حادثه، نوعی رستاخیز و تحرک در مجامع و بخش‌های مختلف جامعه شکل گرفت و واکنش‌های گسترده‌ای در عرصه‌های گوناگون رقم خورد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: دشمن تلاش داشت با ایجاد فاصله میان جمهوری اسلامی و ایران، پیوند میان نظام و هویت ملی کشور را تضعیف کند اما در این مقطع از تاریخ، جمهوری اسلامی به عنوان حافظ ایران نقش خود را نشان داد.



وی با اشاره به جایگاه دانشگاه در مسیر پیشرفت و اقتدار کشور گفت: ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و توانمندی دانشمندان ایرانی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور است و خلاقیت‌ها و ابتکاراتی که پژوهشگران و دانشمندان ما در عرصه‌های مختلف از خود نشان داده‌اند، زمینه‌ساز دشمنی و حمله به دانشگاه‌های کشور شده است.



دشمن با دانشگاه توانمند مخالف است



نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: هدف قرار گرفتن دانشگاه‌ها نشان می‌دهد دشمن با علم و دانش و همچنین با دانشجویی که برای ساختن ایران قوی تلاش می‌کند، مخالفت دارد و پیشرفت علمی کشور را برنمی‌تابد.



وی با تأکید بر ضرورت صیانت از فضای علمی دانشگاه‌ها اظهار داشت: محیط دانشگاه باید در درجه نخست به فعالیت‌های علمی اختصاص داشته باشد و از منازعات حزبی و سیاسی به دور بماند تا دانشگاه بتواند رسالت اصلی خود را در حوزه علم، پژوهش و تربیت نیروی انسانی دنبال کند.



آیت‌الله حسینی بوشهری افزود: حرکت دانشگاه‌ها باید منسجم و همراه با حفظ وحدت باشد و فضای علمی کشور نباید تحت تأثیر اختلافات و کشمکش‌های سیاسی قرار گیرد.



وی با اشاره به نقش دانشگاهیان در تقویت توان علمی کشور خاطرنشان کرد: دستاوردهای علمی و ابتکارات دانشمندان ایرانی نشان داده است که دانشگاه می‌تواند در عرصه‌های مختلف منشأ اثر باشد و این ظرفیت باید در مسیر پیشرفت کشور مورد توجه قرار گیرد.



در ابتدای این دیدار، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی از وضعیت دانشگاه‌های کشور ارائه کرد و آخرین شرایط مراکز آموزش عالی را تشریح کرد.



سیمایی صراف در این گزارش به آزمون‌ها و کنکورهای برگزارشده نیز اشاره کرد و توضیحاتی درباره روند برگزاری این آزمون‌ها و شرایط موجود در حوزه آموزش عالی کشور ارائه داد.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین گزارشی از آخرین وضعیت رتبه علمی کشور ارائه کرد و به بیان شرایط و جایگاه علمی ایران در این حوزه پرداخت.