به گزارش خبرنگار مهر، وحید کریمی بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با ارائه گزارشی از وضعیت صادرات استان و حمایت‌های مالی از واحدهای تولیدی گفت: ارزش صادرات قم در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۱۷۴ میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد حدود ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.

کریمی با اشاره به دستاوردهای واحدهای تولیدی استان در حوزه صادرات افزود: سال گذشته سه واحد تولیدی قم به‌عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شدند و یکی از این واحدها نیز برای پنج دوره متوالی این عنوان را کسب کرد و لوح تقدیر صادرکننده ممتاز را از رئیس‌جمهور دریافت کرد.

وی درباره تسهیلات اختصاص‌یافته به بخش تولید بیان کرد: حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای تولیدی به شبکه بانکی معرفی شده که تاکنون نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.



تأمین نقدینگی تولید باید تسریع شود



مدیرکل صمت قم، سرمایه در گردش و نقدینگی را از نیازهای اصلی واحدهای تولیدی دانست و بر ضرورت تسریع بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تأکید کرد.



وی گفت: اداره‌کل صمت استان نیز با تمام ظرفیت برای پیگیری مسائل و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان تلاش می‌کند.



کریمی با اشاره به شرایط تولید در استان خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات و محدودیت‌های اقتصادی، روند تولید در قم حفظ شده است و کاهش تولید در برخی واحدها مقطعی بوده و با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکلات مربوط به آن‌ها برطرف شده است.



وی با بیان اینکه کاهش مستمر تولید در استان مشاهده نشده است، صنایع پایین‌دستی مس، کفش و پلاستیک، فولاد و صنایع پتروشیمی را از مهم‌ترین بخش‌های صادراتی قم برشمرد.



مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم ابراز امیدواری کرد: با شناسایی ظرفیت‌های تازه صادراتی، روند رشد و شکوفایی صنعت و تولید استان در سال‌های آینده شتاب بیشتری بگیرد.