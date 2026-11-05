به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی کمپ ورزشی سرعین اظهار کرد: این شهرستان با ظرفیت‌های طبیعی، اقلیمی و گردشگری از مستعدترین مناطق کشور برای میزبانی اردوهای آماده‌سازی تیم‌های ورزشی، به‌ویژه فوتبال است.

وی ارتفاع مناسب، امکانات اقامتی، آب‌وهوای مطلوب و ظرفیت آب‌درمانی، سرعین را گزینه‌ای ممتاز برای اردوهای تمرینی فوتبال کرده است. نایب‌رئیس مجلس افزود: با احداث چمن استاندارد و تکمیل زیرساخت‌ها، مانع اصلی میزبانی اردوها رفع و زمینه حضور بیشتر تیم‌ها فراهم می‌شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأمین بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار ملی، از همکاری استاندار، فرمانداری سرعین و دستگاه‌های مرتبط قدردانی کرد و با تأکید بر تعهد حصارکشی و احداث چمن استاندارد تا پایان سال، خواستار تسریع اجرای پروژه شد.

نیکزاد ادامه داد: این کمپ با هدف توسعه زیرساخت حرفه‌ای ورزش، میزبانی اردوهای تمرینی فوتبال، افزایش حضور ورزشکاران و تقویت گردشگری ورزشی سرعین اجرا می‌شود تا این شهر به یکی از پایگاه‌های مهم میزبانی اردوهای آماده‌سازی فوتبال کشور تبدیل شود.