به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یعقوب اندایش گفت: مرحله هفتم اعتبار «کارت امید مادر» برای مادرانِ کودکانِ متولد شده در هفت ماهه نخست سال جاری واریز شد و قابل هزینه‌کرد است.

وی تصریح کرد: اعتبار ۲ میلیون تومان به ازای هر فرزند متولد شده در هفت ماهه نخست سال جاری (از اول فروردین ۱۴۰۵ تا ۳۰ مهر ماه امسال)، در قالب کالابرگ الکترونیکی به حساب مادران مشمول واریز شده که شامل ۴۸۰ هزار و ۸۹۵ کودک متولد شده در این بازه زمانی می‌شود.

اندایش افزود: سقف اعتبار کارت امید مادر ۲ میلیون تومان به ازای هر فرزند متولدشده از فروردین سال جاری فارغ از دهک درآمدی است.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با دریافت اطلاعات ماهانه کودکان متولد شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به صورت مستمر به حساب مادران مشمول در تمام استان‌های کشور واریز می‌شود.

وی تاکید کرد: مادرانی که در ۶ ماهه اول سال جاری صاحب فرزند شده‌اند و شناسنامه کودک را با تاخیر اخذ کرده‌اند و تاکنون اعتبار کارت امید مادر ایشان واریز نشده است، در صورت اخذ شناسنامه کودک برای هر ماه و به ازای هر فرزند اعتبار ۲ میلیون تومان به صورت یکجا دریافت می‌کنند.

اندایش افزود: مادران مشمول می‌توانند از اقلام مشتمل بر سبدغذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل (لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزی‌جات، میوه‌جات و سبزیجات)، پوشک بچه و شیرخشک با مراجعه به فروشگاه‌ها و داروخانه‌های طرف قرارداد، با هرکدام از کارت‌های بانکی مادر و یا ارائه شماره ملی مادر خرید کنند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصیح کرد: خانوارهای مشمول می‌توانند با استفاده از برنامه‌های کاربردی بله، سروش پلاس و کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* از مبلغ اعتبار خود اطلاع یابند.

اندایش توضیح داد: در راستای اجرای سیاست‌های کلی و جوانی جمعیت- مبنی بر «حمایت مالی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک و کلیه مادران باردار کشور» با تخصیص منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی، به منظور حمایت از مادرانی که فرزندان آنها از تاریخ اول فروردین امسال به دنیا می‌آیند، تا پایان دو سالگی فرزند، مشمول طرح کارت امید مادر می‌شوند و این طرح در حال اجراست.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: طرح کارت امید مادر با هدف ارتقای امنیت غذایی و پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، سازمان ثبت احوال کشور و شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) در حال اجراست.