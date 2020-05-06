تنها ۱۳ درصد وسایل بازی مراکز تفریحی لرستان استاندارد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه قنبریان در نشست ویدئو کنفرانس شورای استاندارد لرستان، ضمن اشاره به ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و آئین نامه اجرایی قانون مذکور گفت: بر اساس ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، همه دستگاه‌های اجرایی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه کنند.

وی افزود: به استناد ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند پس از وصول گزارش‌های سازمان استاندارد، ضمن انجام اقدامات اصلاحی و اعمال نظرات سازمان، از نتایج اقدامات به عمل آمده، سازمان استاندارد را مطلع کنند.

مدیرکل استاندارد لرستان گفت: در این راستا همکاری بین بخشی در اجرای مواد قانونی، بسیار مؤثر است و این مهم باید توسط دستگاه‌های مرتبط در برنامه کاری قرار گیرد.

بیشترین عدم انطباق استاندارد مربوط به وسایل زمین بازی است که به طور رایگان در دسترس شهروندان دارد

قنبریان با ارائه گزارشی از وضعیت استانداردسازی وسایل بازی در استان اظهار کرد: بر اساس گزارش گیری از سامانه نظارت بر استانداردسازی وسایل تفریحی، در حال حاضر ۱۶۸ مرکز تفریحی شامل ۱۷ شهربازی، یک مرکز قایق رانی، ۱۹ پارک بازی و ۱۳۱ زمین بازی در استان وجود دارد که در مجموع ۶۴۳ وسیله بازی در این مراکز مستقر است و از این تعداد حدود ۱۳ درصد استانداردسازی شده اند و بیشترین عدم انطباق هم مربوط به وسایل زمین بازی است که به طور رایگان در دسترس شهروندان دارد.

وی هم چنین گزارشی از صدور تاییدیه استاندارد آسانسور اعم از اولیه و ادواری بیان کرد و گفت: در سال ۹۸ تعداد ۷۰۹ ثبت درخواست بازرسی آسانسور در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت شد که از این تعداد ۵۶۰ مورد موفق به دریافت تاییدیه ایمنی شده اند و درصد رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال ۹۷ دیده می‌شود.

مدیرکل استاندارد لرستان افزود: با توجه به این که یکی از وظایف استاندارد حفظ ایمنی و سلامت مردم است، اخذ تاییدیه ایمنی آسانسور در ساختمان‌های دارای آسانسور، الزامی است.