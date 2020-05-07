به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه «باغ رمضان»، رامبد جوان که در ارتباط زنده اینترنتی مهمان برنامه «باغ رمضان» بود در ابتدا گفت: واقعیت این است که علیه یک سری از عملکردها جوهایی ساخته می‌شود. مثلا برنامه‌هایی ساخته می‌شود و جذابیت و محبوبیت ایجاد می‌کند. هر قدمی که قرار باشد با خودش موفقیت و جلب توجه و حمایتی از جانب مخاطب داشته باشد، اشکالاتی را به وجود می‌آورد از حسادت بگیرید تا موارد کاری. مجموعه این‌ها جریان‌هایی می‌شود که آدم‌ها را به حاشیه و گوشه هل بدهد. همیشه بوده، از قبل‌تر هم بوده است. حتی قبل تر از اینکه این سفر کانادا را برویم. این جوسازی‌ها کاملا هدایت شده بود. مدیران تلویزیون اتفاقاً بی‌خبر نبودند و ماجرای سفر ما را می‌دانستند. شرایطی که حکم می‌کرد ما برویم و فرزندمان را در کانادا به دنیا بیاوریم یک چیز خودخواسته و خانوادگی بود.

وی افزود: یادم نمی‌آید در برنامه‌ای تماشاچی‌ها پرچم ایران را تکان داده باشند. روزهای اول در فصل دوم «خندوانه» به دست مردم پرچم می‌دادیم و همه معذب بودند و خجالت می‌کشیدند و بعد به یک رفتار همراه با علاقه و میل تبدیل شد. چون حکم که نمی‌کردیم و اجباری هم نبود. این مسیر با سرودهایی که برای ایران ساختیم شکل گرفت؛ با دعوت از اقوامی که می‌توانستیم به استودیو بیاوریم، اینکه از همه جای ایران به برنامه می‌آمدند. خیلی جذاب بود.

جوان در ادامه با بیان اینکه نیمی از تماشاچیان استودیوی «خندوانه» از شهرهای مختلف می‌آمدند و این خیلی جذاب بود، اظهار کرد: وقتی یک جریانی شکل می‌گیرد و همه علاقمند هستیم ما نمی‌توانیم ادایش را در بیاوریم. اینکه من مجبور هستم و دلم می‌خواهد برای بخشی از زندگی‌ام تصمیمی بگیرم معنایش این نیست که ایران را دوست ندارم و می‌خواهم از ایران خداحافظی کنم. ۴۸ سال سن دارم و ۳۰ سال است در ایران کار می‌کنم.

وی بیان اینکه سعی کرده‌ام در این سال‌ها فرهنگ را یاد بگیرم، یادآور شد: یاد گرفته‌ام برای مخاطب ایرانی چطور حرف بزنم و چه بسازم. به چه چیزهایی بیشتر توجه کنم که او احساس کند به نیازهایش پرداخته می‌شود. این‌ها چیز کمی نیست و یک چیز فردی است. نمی‌شود ادایش را در آورد. ما نمی‌توانیم در طول ۷۶۰ قسمت ادا دربیاوریم. این همه کارهای مهم و با رکورد انجام دادیم. از جمع‌آوری پول برای بیماری‌ها و موضوعات دیگر تا آدم‌هایی که در حرفه‌های مختلف معرفی کردیم.

کارگردان «ورود آقایان ممنوع» تاکید کرد: واقعا «خندوانه» برای همه ما که از تولد تا رشدش نقش و سهم داشتیم، چیزی نیست که بتوانیم به راحتی کنارش بگذاریم و قطعاً روزی دوباره دور هم جمع خواهیم شد و شکلش می‌دهیم.

وی همچنین درباره تجربه آیتم سازی در اینستاگرام گفت: تجربه جذابی بود. ۱۵ شب بعد از شکل گیری قرنطینه تا شب عید از پیج من استفاده کردیم. لایو برگزار نمی کردیم. همه چیز را می چیدیم و می ساختیم و در لایو پلی بک می‌کردیم. مخاطب زیادی برای بخش‌های آموزشی حوصله نداشت. دلش می خواست بخندد و موسیقی گوش کند و چیزهای مفرح گوش کند. هربار بخش های آموزشی شروع می‌شد بیننده‌ها کم می‌شدند و بعد که کمدی و موسیقی شروع می شد تعداد بیننده ها بالا می رفت.

«باغ رمضان» با اجرای حجت الاسلام زائری، محمدرضا حسینیان و مبینا نصیری هر شب ساعت ۲۴ تا ۱:۳۰ به صورت اینترنتی پخش می شود.