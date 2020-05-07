بانیان مراسم تشییع در دزفول به دادسرا احضار شدند

منصور محمدی خباز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته (چهارشنبه) قبل از برگزاری آئین تشییع جنازه در یکی از مناطق شهرستان دزفول، مأموران کلانتری به صاحبان مراسم تذکر دادند و از آنها تعهد گرفتند که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، مجلس را با کمترین جمعیت و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی از جمله تشکیل نشدن اجتماع و رعایت فاصله اجتماعی برگزار کنند اما این افراد به تعهد خود و قانون پایبند نبودند.
وی افزود: برای چند نفر از بانیان مراسم پرونده تشکیل شد و به دادسرا احضار شدهاند تا طبق قانون با آنها برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول عنوان کرد: تمام تصمیمها و اقدامهای ما فقط برای حفظ امنیت و سلامت مردم شهرستان دزفول و جلوگیری از ابتلای افراد به ویروس کرونا است لذا از شهروندان انتظار داریم ضمن رعایت دستورالعملهای بهداشتی و توجه به توصیههای مسئولان، در مسیر شکست ویروس کرونا گام بردارند.
محمدی خباز یادآور شد: طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، افرادی که پروتکلها و هشدارهای بهداشتی را رعایت نکنند به جرم تهدید علیه سلامت عمومی جامعه محکوم شده و با آنها برخورد میشود.
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