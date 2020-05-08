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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۴۰

به همت خبرنگاران خراسان جنوبی؛

۱۱۴ بسته افطاری ساده بین نیازمندان روستاهای بیرجند توزیع شد

۱۱۴ بسته افطاری ساده بین نیازمندان روستاهای بیرجند توزیع شد

بیرجند- در آستانه فرارسیدن میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام ۱۱۴ بسته افطاری ساده به همت مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه یاران بین نیامندان یکی از روستاهای کم برخوردار شهرستان بیرجند توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ در آستانه فرارسیدن میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام و به همت مرکز نیکوکاری رسانه یاران خراسان جنوبی، ۱۱۴ بسته افطاری ساده شامل «نان، پنیر و خرما» بین خانواده‌های نیازمند یکی از روستاهای شهرستان بیرجند توزیع شد.

هزینه این افطاری ساده «۳۳ میلیون ریال» به همت جمعی از خیرین و خبرنگاران خراسان جنوبی تأمین شده است.

همچنین قرار است در لیالی قدر، تعدادی بسته مواد غذایی بین نیازمندان و بیماران صعب‌العلاج مرکز نیکوکاری رسانه یاران استان توزیع شود.

همچنین مرکز نیکوکاری فاطمه الزهرا (س) حاجی آباد بیرجند هم ۲۵۰ بسته سبد مواد غذایی در بین خانواده‌های نیازمند حاجی آباد توزیع کرد. از ابتدای شیوع کرونا ویروس و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و رزمایش همدلی برای ایران همدل، ۲۱۲ بسته مواد غذایی، ۹۰ حواله لباس، ۴۰ حواله کفش، ۱۸۰ کیلو گوشت گرم، ۲۶۵ کیلو مرغ، ۷۰۰ هزار تومان هزینه نان، ۱۱۲ بسته بهداشتی بین خانواده‌های کم برخوردار توزیع شده است.

کد مطلب 4920065

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