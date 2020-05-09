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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۳۶

رنج جدید شماره سیم‌کارت‌های هوشمند شاتل‌موبایل عرضه می‌شود

رنج جدید شماره سیم‌کارت‌های هوشمند شاتل‌موبایل عرضه می‌شود

رنج جدید شماره سیم کارت های هوشمند شاتل موبایل با پیش شماره ۰۹۹۸ و کد ۱۵ به به بازار ارتباطات کشور عرضه می‌شود.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این اپراتور نسل جدید تلفن همراه کشور با پوشش سراسری ۳G و ۴G و پیش شماره ۰۹۹۸، رنج جدید سیم‌کارت های هوشمند خود با پیش شماره ۰۹۹۸۱۵ را وارد بازار سیم کارت کشور خواهد کرد. انتخاب و خرید شماره های رند و عادی رنج ۱۵ سیم کارت های هوشمند شاتل موبایل از ساعت ۱۵ امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت در سراسر کشور و به طور همزمان امکان پذیر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، شاتل موبایل پیش از این رنج های ۰۹۹۸۱۰، ۰۹۹۸۱۱، ۰۹۹۸۱۲ و ۰۹۹۸۱۴ را به بازار عرضه کرده بود.

پیش از این شاتل موبایل، برای نخستین بار در ایران و با پیاده‌سازی راهکاری جدید و نوآورانه‌ای از سیم‌کارت هوشمند خود رونمایی کرده بود. فناوری اختصاصی سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، به طور مداوم شبکه و آنتن موجود در موقعیت جغرافیایی مشترک را تحلیل و به صورت خودکار با کیفیت‌ترین پوشش سیگنال را در هر منطقه از کشور انتخاب می‌کند.

به عبارت دیگر، با پیاده سازی این فناوری نوآورانه، مشترکین شاتل موبایل در هر لحظه و براساس موقعیت جغرافیایی خود، به طور هوشمند به بهترین شبکه و قوی‌ترین آنتن موبایل در نزدیکی محل استقرار خود متصل می‌شوند و بهترین کیفیت و گسترده ترین پوشش فناوری‌های ۳G، ۳.۷۵G ۴G/LTE و ۴.۵G کشور را در هر منطقه تجربه خواهند کرد.

متقاضیان می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه به یکی از ۴۰۰ مرکز خدمات اختصاصی شاتل و یا ۱۷۰۰ نماینده فروش و خدمات پس از فروش شبکه تلفن همراه شاتل موبایل در سراسر کشور از طریق مراجعه به فروشگاه اینترنتی http://shop.shatelmobile.ir، ثبت نام تلفنی از طریق تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ و یا ارسال عدد ۱ به همین شماره از طریق پیامک، اقدام به انتخاب شماره و خرید سیم کارت هوشمند شاتل موبایل کنند تا بدون نیاز به خروج از منزل و به صورت رایگان درب منزل ثبت نام و احراز هویت شده و سیم کارت هوشمند خود را تحویل بگیرند.

علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شبکه تلفن همراه شاتل موبایل، می‌توانند به وب‌سایت http://www.shatelmobile.ir مراجعه کنند یا از طریق شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ به صورت ۲۴ ساعته با کارشناسان شاتل موبایل در ارتباط باشند.

کد مطلب 4920511

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