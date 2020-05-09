مردم سهام عدالت خود را نفروشند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صالح، معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آمار دقیقی از تعداد مشمولین کارگر سهام عدالت وجود ندارد، به نحوی که از ۱۴ میلیون کارگر طبق آمار ۶.۵ میلیون نفر آنها سهام عدالت گرفته اند؛ گفت: در سهام عدالت ۱۸ طبقه شناسایی و سهام دار شدند که آمار کارگران فصلی هم بر اساس آمار وزارت کار انجام، نهایی و قطعی شده و مشخص است که این عزیزان به چه میزان سهام دار هستند و بر اساس شناسایی صورت گرفته در همان سالها، انتخاب شدند.

دولت از مدیریت سهام عدالت به کلی بیرون خواهد رفت

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در سامانه سهام عدالت آمده است که تنها ۳۰ درصد از مدیریت روش غیر مستقیم به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تعلق می‌گیرد و مابقی در قالب صندوق های سرمایه گذاری است، گفت: دولت به طور کلی از دخالت در سهام عدالت کنار می‌رود، یک بخشی از مردم مستقیم انتخاب می‌کنند و مدیریت و مالکیت به خود افراد منتقل می‌شود.

صالح افزود: بر اساس کشش و ظرفیت بازار قابلیت درصدی از سهامی که چگونه معاملاتی می‌شود مشخص می‌شود؛ اما اگر کسی وارد شرکت سرمایه گذاری استانی شد، دولت کنار می‌رود و ساز و کار شرکت‌ سرمایه گذاری استانی که در قالب شرکت سهامی عام با دارایی مشخص است، مدیریت سهامی که از طریق سهامدارن وارد پورتفوی شرکت سهامداری استانی شده را بر عهده می گیرد، پس بخشی مستقیم خود مردم و بخشی غیر مستقیم از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مدیریت می‌شود اما اینکه چند درصد را در پروژه ببرند و چند درصد را چه درصدی را در سایر امور ببرد این شرکت ها خودشان همدیگر را پیدا می‌کنند و بهترین راه را دنبال خواهند کرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در سال ۸۵ با فرمان رهبری برای ۶ دهک درآمدی که دو دهک درآمدی آن اقشار متوسط و ضعیف بودند، از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار شدند و ۴ دهک دیگر، به صورت کامل وجوه مرتبط را پرداخت کردند. در واقع، از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر، اقساط در نظر گرفته شده برای مردم تأمین شد.

وی تصریح کرد: طبق فرمان مقام معظم رهبری، بازپرداخت این اقساط از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر به همراه تخفیف ۵۰ درصدی برای دو دهک درآمدی تعیین شد.

به گفته صالح، از سال ۸۵ تا ۹۵ از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر و از تخفیف‌ها اقساط پرداخت شد.

فرق سرمایه گذاری در روش مستقیم و غیرمستقیم در چی است؟

وی با بیان اینکه شرکت‌های سبد سهام عدالت جزو ۵۰ شرکت بالای بورس و اوراق بهادار محسوب می‌شوند، گفت: این شرکتها جزو بهترین سهام محسوب می‌شود؛ بنابراین به مردم توصیه می‌شود به راحتی این سهام را از دست ندهند.

صالح با بیان اینکه افرادی که مهارت لازم را برای خرید و فروش سهام در بورس دارند، می‌توانند روش مدیریت مستقیم سهام را در سامانه سازمان خصوصی سازی را انتخاب کنند، خاطرنشان کرد: سایر افرادی که تمایلی به مدیریت مستقیم سهام را ندارند، وارد سایت این سازمان نشوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: کسانی که مدیریت غیرمستقیم را انتخاب می‌کنند، عضو شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهند شد و در آینده، هیچ محدودیتی برای فروش سهام خود نخواهند داشت.

وی اظهار داشت: افرادی که مدیریت مستقیم را انتخاب می‌کنند، برای آن‌ها محدودیت‌هایی برای خرید و فروش ایجاد خواهد شد.

نشست خبری «ستاد راهبردی آزاد سازی سهام عدالت» با حضور علیرضا صالح، معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی و قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در وزارت اقتصاد آغاز شد.

علیرضا صالح گفت: در سال ۸۵ با فرمان رهبری برای ۶ دهک درآمدی که دو دهک درآمدی آن اقشار متوسط و ضعیف بودند، از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار شدند و ۴ دهک دیگر، به صورت کامل وجوه مرتبط را پرداخت کردند. در واقع، از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر، اقساط در نظر گرفته شده برای مردم تامین شد.

وی تصریح کرد: طبق فرمان مقام معظم رهبری، بازپرداخت این اقساط از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر به همراه تخفیف ۵۰ درصدی برای دو دهک درآمدی تعیین شد.

به گفته صالح، از سال ۸۵ تا ۹۵ از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر و از تخفیف‌ها اقساط پرداخت شد.

مردم به راحتی سهام عدالت را از دست ندهند

وی با بیان اینکه شرکت‌های سبد سهام عدالت جزو ۵۰ شرکت بالای بورس و اوراق بهادار محسوب می‌شوند، گفت: این شرکت‌ها جزو بهترین سهام محسوب می‌شود؛ بنابراین به مردم توصیه می‌شود به راحتی این سهام را از دست ندهند.

صالح با بیان اینکه افرادی که مهارت لازم را برای خرید و فروش سهام در بورس دارند، می‌توانند روش مدیریت مستقیم سهام را در سامانه سازمان خصوصی سازی را انتخاب کنند، خاطرنشان کرد: سایر افرادی که تمایلی به مدیریت مستقیم سهام را ندارند، وارد سایت این سازمان نشوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: کسانی که مدیریت غیرمستقیم را انتخاب می‌کنند، عضو شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهند شد و در آینده، هیچ محدودیتی برای فروش سهام خود نخواهند داشت.

وی اظهار داشت: افرادی که مدیریت مستقیم را انتخاب می‌کنند، برای آن‌ها محدودیت‌هایی برای خرید و فروش ایجاد خواهد شد.

صالح گفت: ساماندهی فرایند آزاد سازی در سال ۹۵ با تجمیع اطلاعات هویتی مشمولین سهام عدالت بارگذاری شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: ابلاغیه رهبری سه بند اساسی دارد که نقشی تعیین کننده در آزادسازی سهام عدالت خواهد داشت؛ به نحوی که در بند یک دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت شرکتهای سرمایه پذیر را انتخاب کنند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در بند دو آمده است، مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به دارندگان توسط شورای عالی بورس تدوین شود و این دستورات برای همه دستگاه‌ها لازم الاجرا خواهد بود.

وی افزود: در بند سه نسبت به سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ضمن تشویق مردم به ثبت نام در ماندن در این شرکت‌ها زمینه سازی برای ورود این شرکت ها به بورس اعلام شده است. تصمیم گیری درباره جزئیان آن در چندین جلسه شورای عالی بورس انجام شده و به ابتکار وزیر اقتصاد بنا شد برای این کار یک ستاد تشکیل شد.

چرا سهام عدالت برخی یک میلیون، برخی ۴۹۰ و برخی ۵۳۰ هزار تومان است؟

صالح در توضیح این موضوع که چرا رقم سهام عدالت برخی کمتر از یک میلیون تومان است؛ گفت: برای مددجویان که از تخفیف بهره مند بودند،عملا سهام عدالت یک میلیون باقی ماند؛ اما برای دیگر افراد رقم های ۴۹۰ هزار تومان و برای برخی ۵۳۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: ممکن است سوال شود که تفاوت این دو در چیست؛ پاسخ این است که در یک ‌مرحله زمانی، ۴۰ هزار تومان سود سهام عدالت برای برخی پرداخت شد و برای برخی به سهام آنها اضافه شد؛ بنابراین در سال ۹۵ میزان ارزش سهام ۱ میلیون تومانی به ۵۳۰ و ۴۹۰ تقسیم شد.

صالح ادامه داد: سود سهام عدالت در سه مرحله سود پرداخت شده است؛ ضمن اینکه در سال ۹۶ سود شرکت های سرمایه‌پذیر سهام عدالت در سال ۹۵، به ازای هر یک میلیون تومان، ۱۵۰ هزار تومان بوده و در سال ۹۷ به رقم ۱۷۵ هزار تومان رسیده؛ ضمن اینکه برای سال ۹۸ نیز این رقم، ۲۰۵ هزارتومان واریزی بوده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی توضیح داد: در سال ۹۵ این ده سال تمام شده و در نتیجه باید آزادسازی سهام عدالت صورت می‌پذیرفت و مدیریت این سهام تعیین و تکلیف می‌شد؛ یعنی باید این‌ مالکان ‌مدیریت سهام را راهبری می‌کردند.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ لایحه ای توسط دولت برای آزاد سازی سهام عدالت به مجلس فرستاده شد اما با توجه به ابهامات آن و نظر هیئت نظارت ‌مجمع تشخیص مبنی بر اینکه اگر در مجلس تصویب شود و مغایرتی با ابلاغیه سال ۸۴ داشته باشد نیاز به اجازه رهبری دارد، رئیس جمهور دو نامه به رهبری نوشتند و نهایتا در ۹ اردیبهشت سال ۹۹ ابلاغیه رهبری به دولت ابلاغ شد.

صالح درباره شروع روند آزادسازی سهام عدالت گفت: دقیقا در روز دهم اردیبهشت، روند اجرای آزادسازی سهام عدالت شروع و سامانه سهام عدالت در روز ده اردیبهشت باز شد. طبق ابلاغیه رهبری دو گزینه وجود داشت، گزینه اول مشمولینی که‌مایلند مدیریت سهام عدالت را خودشان بر عهده بگیرند که ساز و کار آن باید در شورای عالی بورس مطرح‌ شود که جلسات متعددی برای این امر برگزار شده است.

مهلت انتخاب شیوه آزادسازی سهام عدالت به هیچ و جه تمدید نمی‌شود

وی درباره ثبت نام سهامداران نیز گفت: عزیزانی که وارد سایت می‌شوند به این معنااست که عضو شرکت های سرمایه‌گذاری استانی هستند و هر زمان‌که قصد تغییر تصمیم داشته باشند، باید اعلام‌کنند که این فرصت در ساعت ۲۴ هشت خرداد به اتمام خواهد رسید؛ بنابراین توصیه ما به مردم این است که ثبت نام را برای روزهای آخر نیندازند.

صالح خاطرنشان کرد: این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و تنها بیست روز دیگر امکان ثبت‌نام‌وجود دارد؛ چراکه بعد از ۸ خرداد تکالیفی به عهده سازمان خصوصی سازی و بورس است که بتوانیم در تابستان ‌مدیریت در دو گروه‌ مستقیم و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استاتی را داشته باشیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: افرادی که روش مستقیم را انتخاب نمی‌کنند نیز، وارد بورس می‌شوند؛ با این تفاوت که این سهام به شرکتهای سرمایه گذاری سپرده می‌شود و سهام آن شرکتها به مشمولین داده می شود؛ این در حالی است که شورای عالی بورس، سازو کارها را به گونه ای انتخاب می‌کند که افراد مستقیم ‌محدودیت خواهند داشت؛ مثلا خالص درصدی خاصی را می‌توانند خرید و فروش کنند.

نقل و انتقال سهام عدالت برای یکبار مجاز است

وی ادامه داد: در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی این ‌محدودیت وجود ندارد؛ با این دو اطلاع، نقل و انتقال سهام برای یکبار مجاز است و مشمول مالیات نیست؛ اما اگر در آینده بخواهد نظر خود را تغییر دهد، مشمول مالیات می‌شود.

صالح در پاسخ به این سوال که افرادی که این سود برایشان واریز نشده باید چه کاری انجام دهند، گفت: کسانی که در سامانه سهام عدالت کد شبا وارد نکردند، باید بدانند سود آن نزد ما به امانت وجود دارد و هر زمان که این کد را وارد کردند، این سود برایشان واریز می‌شود.