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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۱:۰۵

اداره آمار کانادا اعلام کرد؛

پاندمی کرونا، نرخ بیکاری کانادا را به بالاترین سطح ۴۰ ساله رساند

پاندمی کرونا، نرخ بیکاری کانادا را به بالاترین سطح ۴۰ ساله رساند

بر طبق گزارش جدید اداره آمار کانادا، از آغاز پاندمی کرونا تا کنون، بیش از ۳ میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، بر طبق گزارش جدید اداره آمار کانادا، از آغاز پاندمی کرونا تا کنون، بیش از ۳ میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند.

تعداد کسانی که کار خود را از دست داده‌اند در طول یک ماه، دو برابر شد و از یک میلیون نفر در ماه مارس، به حدود ۲ میلیون نفر در ماه گذشته (آوریل) رسیده است.

نرخ بیکاری کانادا هم ۵.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۳ درصد رسید که این دومین رکورد بالای بیکاری از دسامبر ۱۹۸۲ تا کنون است.

اداره آمار کانادا در گزارش ماهیانه خود اشاره کرد در صورتی که ۱.۱ میلیون نفری که نمی‌توانند به علت تعطیلی مشاغل تحت تأثیر ویروس کرونا، کار کنند را به این آمار اضافه می‌کردند، نرخ بیکاری ملی در ماه آوریل به ۱۸ درصد می‌رسید.

دولت کانادا برای نگاه داشتن کارگران در سر کار خود یک برنامه ارائه سوبسید معرفی کرد که طی آن، کارفرمایان می‌توانند ۷۵ درصد از دستمزد کارکنان خود، که حقوق هفتگی آنها بیشتر از ۶۱۰ دلار نیست، را از دولت دریافت کنند؛ اما این برنامه در ۶ ژوئن به پایان خواهد رسید.

این برنامه برای هر شرکت حداکثر ۱۲ هفته اجرا خواهد شد.

تا پنج‌شنبه گذشته ۱۲۰ هزار شرکت کانادایی متقاضی دریافت این سوبسیدها شده‌اند و ۱.۷ میلیون کارگر تحت پوشش قرار گرفته‌اند. همچنین ۷.۷ میلیون کارگر کانادایی متقاضی دریافت کمک اضطراری دولت شده‌اند که هفته‌ای ۴۰۰ دلار را به مدت ۳ ماه به آنها پرداخت می‌کند.

کد مطلب 4920642

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