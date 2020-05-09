به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، اپلیکیشن گوگل لنز از این پس مثل اسکنر جیبی شخصی عمل می‌کند و متن‌های واقعی نوشته شده بر روی کاغذ را کپی کرده و به محیط دیجیتال رایانه منتقل می‌کند.

به روزرسانی جدید گوگل لنز که در تاریخ ۷ می انجام شده، کاربران را از تایپ مجدد مطالب نوشته شده بر روی کاغذ در محیط رایانه بی نیاز می‌کند. این به روزرسانی استفاده از خدمات جستجوی گوگل بعد از انتقال متون به رایانه را هم تسهیل می‌کند و ترجمه آنها را نیز با استفاده از خدمات ترجمه گوگل امکان پذیر می‌سازد.

پیش از این گوگل لنز برای کپی کردن متون فیزیکی و ذخیره سازی آنها در گوشی هوشمند قابل استفاده بود. اما انتقال این متون به رایانه‌های شخصی قابلیتی جدید و بی سابقه است. برنامه یادشده که هم با اندروید و هم با آیفون سازگار است از طریق دوربین گوشی عمل می‌کند.

برای دسترسی به این خدمات، بعد از قرار دادن دوربین در برابر متن مورد نظر باید بخشی از آن را انتخاب کنید و گزینه کپی و سپس کپی بر روی رایانه را انتخاب کنید. سپس گوشی را در برابر رایانه بگیرید و از میان بر صفحه کلید برای انتقال متون استفاده کنید.