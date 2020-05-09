«حبیب» به رادیو نمایش آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، همزمان با فرا رسیدن ولادت امام حسن مجتبی (ع) و روز اکرام، سریال رادیویی «حبیب» در سه قسمت از رادیو نمایش پخش می شود.

این سریال رادیویی را اکبر خردچشم، ویژه ولادت امام حسن مجتبی (ع) نوشته و نازنین مهیمنی آن را کارگردانی کرده است که اولین قسمت آن امروز ۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۳:۱۵ از رادیو نمایش پخش شد.

انسیه سمیع پور تهیه کننده این نمایش رادیویی است و نازنین حسن پور افکتوری و فرزاد شریفی صدابرداری سریال «حبیب» را برعهده دارند. همچنین هنرمندانی چون مجید حمزه، محمد رضاعلی، بهناز بستان دوست، حمید هدایتی، رامین پورایمان، سیما خوش چشم، حوا الهویی، فریده دریا مج، مونا صفی، شهین نجف زاده و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو در آن به ایفای نقش پرداخته اند.