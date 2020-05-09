«آرام جان» چاپ دومی شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات شهید کاظمی کتاب «آرام جان» شامل خاطراتی از زندگی شهید بسیجی محمد حسین حدادیان را برای نوبت دوم منتشر کرد.

شهید حدادیان در ناآرامی‌های بهمن ۹۶ در خیابان پاسداران تهران توسط دراویش گنابادی به همراه سه تن از نیروهای انتظامی به شهادت رسید.

این کتاب از زبان مادر این شهید به روایت‌هایی از زندگی وی پرداخته است.

در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم:

انگار زخم پای محمد حسین ذره ذره روحم را می‌خورد. نمی‌توانستم دور خانه راه بروم. زبانم در دهانم شده بود مثل یک تکه چوب خشک. دوتا توت خشک گذاشتم در دهانم.

تا توت نم پس داد و مزه اش رفت زیر زبانم، هری دلم ریخت. مزه شیرینی توت.

بی هوا رفتم در قعر چاه خاطرات روز شهادت آقا مهدی…

چاپ دوم «آرام جان»؛ زندگی شهید مدافع حریم امنیت، محمد حسین حدادیان به روایت مادر به قلم محمد علی جعفری در قطع رقعی و ۱۶۰ صفحه توسط انتشارات شهید کاظمی، روانه بازار شد.

پیش تر از این نویسنده آثاری چون کتاب سربلند (روایت زندگی شهید محسن حججی)، عمار حلب (روایت زندگی شهید محمد حسین محمد خانی)، قصه دلبری (شهید محمد حسین محمد خانی به روایت همسر)، عروسی لاکچری (مجموعه داستان) روانه بازار شده است