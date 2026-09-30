به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح مباحث مطرحشده در هشتادوپنجمین جلسه این ستاد، از بررسی گزارش اجرای آییننامه جذب استعدادهای برتر معلمی در دانشگاه فرهنگیان و بررسی اساسنامه صندوق توسعه عدالت آموزشی خبر داد.
جلال موسویخطیر، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه این جلسه این ستاد اظهار کرد: در این جلسه دو موضوع مهم و اساسی در حوزه نظام تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفت که نخستین موضوع، دانشگاه فرهنگیان و موضوع جذب استعدادهای برتر معلمی بود.
وی افزود: حدود سه سال پیش، «آیین نامه جذب و پذیرش استعدادهای برتر ملی در حوزه های علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان» به تصویب رسید و این آییننامه سال گذشته بعد از تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی برای نخستینبار به اجرا درآمد. در جلسه امروز نیز گزارش اجرای این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت.
موسویخطیر با بیان اینکه هدف اصلی از تدوین این آییننامه، ایجاد مسیرهای متنوع برای شناسایی و جذب استعدادهای برتر معلمی است، گفت: لزوماً هر فردی که در آزمون کتبی عملکرد بهتری دارد، معلم بهتری نخواهد بود و به همین دلیل باید از راهکارهای دیگری برای شناسایی و جذب معلمان مستعد استفاده کنیم.
وی ادامه داد: بهویژه در حوزههای هنری، ورزشی، مهارتی، دینی و قرآنی، استعدادهایی وجود دارند که ممکن است از مسیر صرفاً آزمونمحور خصوصا آزمون تستی شناسایی نشوند. برای نمونه، ورزشکاری که در سطح ملی یا جهانی موفق به کسب مدال شده است و در عین حال شخصیت و استعداد معلمی نیز دارد، میتواند در آینده معلم ورزش موفقی باشد. این موضوع در حوزههای هنری، دینی، قرآنی و علمی نیز صدق میکند.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، مقرر شد بخشی از فرایند جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان خارج از فرایند آزمون سراسری و از طریق شناسایی استعدادهای برتر انجام شود تا بتوان این افراد را نیز به دانشگاه فرهنگیان جذب کرد.
وی با اشاره به نتایج اجرای نخستین دوره این آییننامه اظهار کرد: سال گذشته، از مجموع حدود ۲۴ هزار معلمی که دانشگاه فرهنگیان برای جذب در نظر گرفته بود، بیش از هزار نفر از مسیرهای پیشبینیشده در این آییننامه وارد فرایند جذب شدند.
موسویخطیر تصریح کرد: این افراد عمدتاً از میان استعدادهای برتر در حوزههایی بودند که به آنها اشاره شد؛ برای مثال، ورزشکارانی که در سطح ملی یا جهانی موفقیت کسب کردهاند، استعدادهای هنری، دینی و قرآنی و همچنین استعدادهای علمی که ممکن است در آزمون سراسری عملکرد برجستهای نداشته باشند، اما در المپیادهای ملی یا جهانی، از جمله المپیادهای ریاضی و فیزیک، رتبههای برتر کسب کردهاند.
وی افزود: البته موفقیت در این حوزهها شرط لازم برای ورود به این مسیر است و شرط کافی محسوب نمیشود؛ چراکه این افراد نیز مجدداً در فرایند مصاحبه قرار میگیرند و استعداد، شخصیت و شایستگیهای معلمی آنان مورد ارزیابی قرار میگیرد.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تقدیر از عملکرد دانشگاه فرهنگیان در اجرای این آییننامه گفت: دانشگاه فرهنگیان با جدیت و اهتمام، این مصوبه را به خوبی اجرا کرده است و مقرر شد به زودی فراخوان مرحله دوم این طرح نیز اعلام شود تا فرایند جذب استعدادهای برتر برای سال جاری آغاز شود.
وی ادامه داد: این موضوع از این جهت اهمیت دارد که برای نخستینبار به یک دانشگاه اجازه داده شده است تا در مقطع کارشناسی، بخشی از ظرفیت جذب خود را خارج از فرایند کنکور و از مسیر شناسایی استعدادهای برتر تأمین کند.
موسویخطیر با اشاره به آزمایشی بودن اجرای این آییننامه گفت: این آییننامه برای مدت دو سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و پس از اجرای دوره دوم، آثار و نتایج آن بررسی میشود تا مشخص شود آیا به اهدافی که در زمان تصویب آییننامه دنبال میکردیم، دست یافتهایم یا به آنها نزدیک شدهایم. در صورت تحقق اهداف، این فرایند ادامه پیدا خواهد کرد.
بررسی اساسنامه صندوق توسعه عدالت آموزشی
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به دومین موضوع مطرحشده در جلسه اشاره کرد و گفت: موضوع دوم، عدالت آموزشی در آموزش و پرورش بود.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر موضوع عدالت آموزشی، بهویژه تقویت مدارس دولتی، اظهار کرد: رئیسجمهور، دکتر پزشکیان، بر موضوع عدالت آموزشی، بهخصوص تقویت مدارس دولتی، تأکید ویژهای دارند و حدود دو سال پیش نیز اولویتهای ستاد تعلیم و تربیت از سوی ایشان ابلاغ شد که یکی از مهمترین اولویتهای تعیینشده، تقویت مدارس دولتی و تحقق عدالت آموزشی در آموزش و پرورش بود.
موسویخطیر افزود: بر همین اساس، طی ماههای گذشته بسته سیاستی «تقویت مدارس دولتی با رویکرد عدالت آموزشی» در ستاد تعلیم و تربیت تهیه شد. این بسته در ستاد مورد بررسی و نهاییسازی قرار گرفت و سپس مطابق فرایند پیشبینیشده، به وزارت آموزش و پرورش ارسال شد و در آنجا نیز مورد بررسی و نهاییسازی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر این بسته سیاستی نهایی شده و انشاءالله در ادامه فرایند، برای تصویب به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از موضوعات پیشبینیشده در این بسته را تشکیل صندوق توسعه عدالت آموزشی عنوان کرد و گفت: یکی از مواد این بسته سیاستی به موضوع صندوق توسعه عدالت آموزشی اختصاص دارد که اساسنامه این صندوق نیز در جلسه امروز ستاد مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: وزارت آموزش و پرورش در این زمینه اهتمام و تلاش قابل توجهی داشته و با توجه به تأکید رئیسجمهور بر تقویت مدارس دولتی، فرایند تدوین اساسنامه این صندوق را دنبال کرده است.
موسویخطیر با اشاره به بررسی کارشناسی اساسنامه صندوق توسعه عدالت آموزشی گفت: در این جلسه مباحث کارشناسی مناسبی درباره اساسنامه مطرح شد و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که در جلسه ستاد حضور داشتند، همچنین صاحبنظران و نمایندگان دستگاههای مرتبط، دیدگاهها و نکات اصلاحی خود را مطرح کردند تا اساسنامه برای طی مراحل تصویب، از استحکام و جامعیت بیشتری برخوردار شود.
وی خاطرنشان کرد: پس از اعمال اصلاحات لازم، این موضوع در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای معین قرار خواهد گرفت و انشاءالله پس از تصویب، برای اجرا ابلاغ میشود.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه فعالیت صندوقها در سایر حوزهها گفت: در حوزه آموزش عالی صندوقهای مختلفی وجود دارد و در حوزههای نوآوری، فناوری و پژوهش نیز صندوقهایی با مأموریتهای مشخص فعالیت میکنند؛ اما در حوزه تعلیم و تربیت، تاکنون صندوقی با این رویکرد وجود نداشته است.
وی افزود: مطالعات انجامشده نشان میدهد که در برخی کشورها نیز صندوقهایی با رویکرد عدالت آموزشی شکل گرفتهاند و ما نیز بر این باور هستیم که تشکیل صندوق توسعه عدالت آموزشی میتواند آثار و برکات قابل توجهی در این حوزه داشته باشد.
موسویخطیر در پایان با تأکید بر ماهیت دانشآموزمحور این صندوق گفت: رویکرد اصلی صندوق توسعه عدالت آموزشی، حمایت از دانشآموزان خواهد بود و مأموریت آن در امتداد و تکمیل اقدامات دولت در حوزه عدالت آموزشی تعریف میشود.
هدف این است که دانشآموزان، بهویژه دانشآموزان مناطق محروم و کمبرخوردار، از حمایتها و فرصتهای آموزشی مناسب برخوردار شوند و در چارچوب اصول بنیادین قانون اساسی و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، زمینه برای تحقق عدالت آموزشی و حمایت از استعدادهای این مناطق فراهم شود.
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