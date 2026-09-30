به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شی جینپینگ، رئیسجمهور چین روز چهارشنبه در مراسمی به مناسبت هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین، بر ضرورت مقابله قاطعانه با نیروهای طرفدار استقلال تایوان تأکید کرد.
شی جینپینگ در این مراسم همچنین خواستار تقویت مبادلات و همکاریها میان دو سوی تنگه تایوان شد و بر ادامه سیاست خارجی مستقل و صلحآمیز چین تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط پیچیده داخلی و بینالمللی، بر ضرورت حفظ ثبات در کنار ادامه روند پیشرفت کشور تأکید کرد. او همچنین بر مخالفت پکن با دخالت خارجی در مسئله تایوان تأکید داشت.
این سخنان در مراسمی بیان شد که به مناسبت هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین برگزار شد و شی جینپینگ در آن بر تحقق اهداف اقتصادی سالانه کشور نیز تأکید کرد.
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