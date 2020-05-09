به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تکریم و معارفه معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری و جمعی از فرماندهان و مسئولین عالی نیروهای مسلح برگزار شد.

سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این آئین با اشاره به جایگاه و نقش ممتاز و تعیین کننده طرح و برنامه و بودجه در پیش برندگی مأموریت‌ها و برنامه‌های نیروهای مسلح گفت: طرح ریزی، برنامه ریزی، بودجه بندی و پشتوانه سازی منابع انسانی، اعتباری، فکری، معنوی و مادی برای پیش برندگی سازمان به سمت اهداف، راهبردها و سیاست‌های تعیین شده و اعمال مراقبت‌های لازم برای عدم شکل‌گیری بیراهه در مسیر و روند حرکتی سازمان و کارکنان از شاخص‌ها و مؤلفه‌های راهبردی است که مجموعه‌های متولی طرح و برنامه دستگاه‌ها و سازمان‌ها در زمره وظایف اساسی خود عهده دار آن هستند.

وی سازگارمندسازی سازمان و منابع با الزامات و مقتضیات مأموریتی را از جمله نقش‌های مهم و کلیدی طرح و برنامه در نیروهای مسلح توصیف و خاطرنشان کرد: نگاه به تحولات جهانی و پیشرفت‌ها در حوزه فناوری و تأثیر آن در مأموریت‌ها و نحوه مواجهه نیروهای مسلح با تهدیدات از جمله موضوعاتی است که در فرآیندهای بهبود و اثربخشی سازمان و پیش‌بینی طرح‌های جامع و سندهای راهبردی مورد نیاز برای اجرای موفق دکترین و مأموریت‌های نیروهای مسلح که با امنیت ملی و صیانت از ملت و تأمین شرایط لازم برای زندگی توأم با آرامش و اطمینان آنان پیوند خورده است، بایستی مورد تاکید و توجه قرار گیرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پرتاب موفق ماهواره نور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از مصادیق طراحی و برنامه ریزی هوشمندانه و با پشتوانه‌های مطمئن علمی، فنی و عملی دانست و افزود: خدای بزرگ را شاکریم که در شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور پرتاب ماهواره نور به فضا را از نشانگرهای مهم در احساس مسئولیت نیروهای مسلح برای نقش آفرینی همزمان در عرصه مقابله با کرونا و عدم غفلت از توجه به راهبرد ظرفیت افزایی اقتدار آفرین در کشور با حضور در فضا قرار داد.

سرلشکر باقری قدرت‌نمایی ماهواره نور آن هم با اتکا به توانمندی‌های بومی را پیشران تغییر موازنه قدرت به نفع ملت ایران قلمداد و تاکید کرد: این دستاورد عظیم تاریخی که با شکست و رسوایی فاحش اطلاعاتی دشمنان انقلاب و نظام به ویژه رژیم تروریست ایالات متحده امریکا همراه بود، نشان داد که در معادله‌ای معکوس این ملت ایران است که در تحریم همه جانبه و جنگ اقتصادی ناجوانمردانه امریکایی‌ها آنها را با عقبگردهای آشکار روبه‌رو و جهش خیره کننده فرزندان خود در نیروهای مسلح برای حضور در فضا را موجب عصبانیت و دردمندی آنان قرار داده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با قدردانی از فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در موافقت با انتصاب سردار سرتیپ پاسدار ایوب سلیمانی به عنوان معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح افزود: سردار سلیمانی دارای سابقه طولانی در امور منابع انسانی و طرح و برنامه و بودجه و مدیریت‌های کلان نیروهای مسلح از جمله در سپاه و نیروی انتظامی و در زمره چهره‌های مصمم پرتلاش توانمند و خوش فکر هستند که با هوشمندی و هوشیاری ذاتی خود انرژی جدیدی در ادامه راه این مجموعه مهم، حساس و راهبردی تزریق خواهند کرد.

وی همچنین با قدردانی از خدمات و تلاش‌های سردار سرتیپ پاسدار صالح اصفهانی معاون پیشین طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: در دوره تصدی سردار صالح مجموعه طرح و برنامه و بودجه ستاد کل_ به عنوان موتور محرکه و قوه عاقله سازمان _ گام‌های بلند و راهبردی متنوعی در ایفای مأموریت‌های خطیر خود در فراهم سازی بسترها و الزامات ساختاری و پشتوانه سازی های معنوی، انسانی و مادی برای سازمان‌های ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و سایر مجموعه‌های مرتبط با حوزه دفاعی کشور را رقم زد، که به فضل الهی در دوره جدید با شتاب بیشتر تداوم خواهد یافت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان ضمن معرفی سردار سرتیپ پاسدار ایوب سلیمانی به عنوان معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح و اظهار اطمینان نسبت به همکاری سازمان‌ها با وی تاکید کرد: مأموریت نیروهای مسلح در هیچ زمانی حتی در شرایطی که جامعه ما با بحران شیوع ویروس کرونا مواجه شده است تعطیل پذیر نبوده و با حداکثر دوراندیشی و برنامه‌ریزی ضمن ادامه برنامه‌های خود در حوزه دفاعی و امنیتی، در عزم و اراده ملی برای مقابله با این بیماری نقش‌های حیاتی شکوهمندی را همراه با مدافعان و مجاهدان عرصه سلامت کشور ایفا کرده است