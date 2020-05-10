جلسه کمیته فضای مجازی کنگره ملی ۱۸هزار شهید خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در این جلسه حسن گوهرپور با تاکید بر اینکه توجه اعضای این کمیته به میل و رغبت قلبی مردم نسبت به مقوله شهادت بسیار مهم است، گفت: در همین راستا ما با مسئولیتی که در حوزه اجتماعی بر عهده داریم باید بتوانیم آثاری فاخر و اثربخش تولید کنیم.
رئیس کمیته فضای مجازی کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی افزود: انتظار میرود نمایندگان دستگاههایی که در این جلسه حضور دارند آنچنان که شایسته است امکانات دستگاه را برای تولیدات بخشهای مختلف از انیمیشن، بازی موبایلی و … بسیج کنند تا بتوانیم کاری در خور شأن شهدا انجام دهیم.
وی اظهار کرد: کار برای شهدا یک امر قلبی و اعتقادی است و اعضای این کمیته باید فارغ از وظایف سازمانی خود برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نیز اهداف بلند این کنگره تلاش کنند.
در این نشست همچنین امینی فر مسئول فضای مجازی سپاه امام رضا (ع) و دبیر کمیته به فعالیتهای صورت گرفته توسط کمیته فضای مجازی اشاره کرد و گفت: پس از بررسیهای صورت گرفته فعالیتها در هفت بخش اپلیکیشن، تلویزیون اینترنتی و پادکست، انیمیشن، کمپین، هدایت شخصیتهای پرمخاطب مجازی، بازیهای موبایلی و استارتاپ ویکندها برای این کمیته پیش بینی شده است.
در این نشست که نمایندگانی از سپاه امام رضا (ع)، صدا و سیما، پلیس فتا، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، پارک علم و فناوری، مرکز خدمات حوزه علمیه، دانشگاه فردوسی و اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، اداره کل ارشاد حضور داشتند، تولید اپلیکیشن، برنامه تلویزیون اینترنتی و پادکستهای صوتی، انیمیشن، راه اندازی کمپینهای انس با شهدا، هدایت شخصیتهای پرمخاطب مجازی، تولید بازیهای موبایلی و ایجاد استارتاپ ویکندها از جمله مهمترین برنامههای کمیته برای کنگره هجده هزار شهید عنوان شد.
کنگره ملی ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی سال ۱۴۰۰ در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
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