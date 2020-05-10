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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۲۷

نقل و انتقالات لیگ برتر والیبال؛

محمد عمده غیاثی هدایت تیم والیبال شهداب یزد را بر عهده گرفت

محمد عمده غیاثی هدایت تیم والیبال شهداب یزد را بر عهده گرفت

برترین کادر فنی سال گذشته لیگ برتر والیبال هدایت تیم شهداب یزد را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه شهداب یزد، پس از تصمیم هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد و انتخاب عباسعلی میرحسینی به عنوان مدیرعامل مذاکراتی این باشگاه برای امنتخاب کادر فنی نمونه از لحاظ اخلاق و دانش فنی آغاز شد و در نهایت محمد عمده غیاثی به عنوان سرمربی و محمدحسین نجاتی به عنوان مربی و بدنساز هدایت تیم والیبال شهداب یزد را در فصل جدید عهده دار شدند.

همچنین انتخاب بازیکنان جدید و تمدید قرارداد با بازیکنان فصل گذشته تیم شهداب با انتخاب و نظر کامل کادر فنی جدید صورت گرفته است.

کد مطلب 4921508
ساناز سلیمان آبادی

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