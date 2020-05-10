محمد عمده غیاثی هدایت تیم والیبال شهداب یزد را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه شهداب یزد، پس از تصمیم هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد و انتخاب عباسعلی میرحسینی به عنوان مدیرعامل مذاکراتی این باشگاه برای امنتخاب کادر فنی نمونه از لحاظ اخلاق و دانش فنی آغاز شد و در نهایت محمد عمده غیاثی به عنوان سرمربی و محمدحسین نجاتی به عنوان مربی و بدنساز هدایت تیم والیبال شهداب یزد را در فصل جدید عهده دار شدند.

همچنین انتخاب بازیکنان جدید و تمدید قرارداد با بازیکنان فصل گذشته تیم شهداب با انتخاب و نظر کامل کادر فنی جدید صورت گرفته است.