به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی انگلیس در واکنش به افزایش فشارهای تورمی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در عرضه انرژی، نرخ بهره پایه را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۴ درصد رساند.

به نوشته آسوشیتدپرس، این نخستین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس از اوت ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. هر ۹ عضو کمیته سیاست پولی بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره موافقت کردند، هرچند یکی از اعضا خواستار افزایش بیشتر و رساندن آن به ۴.۲۵ درصد بود.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم انگلیس در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسید که بالاترین سطح در ۱۱ ماه گذشته محسوب می‌شود و به‌مراتب بیشتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است.

افزایش هزینه سوخت و اختلال در زنجیره تأمین انرژی، به‌ویژه در پی تحولات تنگه هرمز، از عوامل اصلی تشدید فشارهای تورمی در انگلیس عنوان شده است.