ترکیه با حمایت قطر در حال نفوذ در یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، عرب ویکلی در گزارش خود می‌نویسد: ترکیه در حال افزایش حضور خود در جنوب و مناطق ساحلی یمن است و این کار را برای ایجاد یک جایگاه ویژه در باب المندب انجام می‌دهد.

این کار با حمایت سیاسی و مالی قطر انجام می‌شود و موجب نگرانی امارات و عربستان سعودی خواهد شد.

این فعالیت ترکیه از طریق چهره‌های قبیله‌ای که با اخوان المسلمین در ارتباط هستند انجام می‌شود و هم اکنون نیروهای ترکیه‌ای در استان شبوه و مناطق سقطری (Socotra) و المخا (al-Makha) در استان تعز در حال انجام است.

بر همین اساس نیروهای تُرکیه ای هم اکنون در شبوه و تحت عنوان نیروهای صندوق کمک‌های بشردوستانه در حال فعالیت هستند.

در بخشی از این گزارش آمده است: اخوان المسلمین امیدوار است که کنترل منطقه شبوه و و بندری که در نزدیکی آن است را در اختیار بگیرد تا بتواند بر امر کلیدی صادرات گاز نظارت داشته و همچنین کنترل ساحل را برای نظارت بر دریای عرب که در اصل دروازه‌ای برای حضور احتمالی ترکیه و همچنین کشتیرانی و حمل مرسوله‌های حیاتی از پایگاه نظامی ترکیه در سومالی محسوب می‌شود را در اختیار داشته باشد.