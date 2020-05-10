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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۱۰

عرب ویکلی گزارش داد؛

ترکیه با حمایت قطر در حال نفوذ در یمن است

ترکیه با حمایت قطر در حال نفوذ در یمن است

یک رسانه منطقه ای از اقدام مخفیانه ترکیه برای نفوذ در مناطق ساحلی یمن بویژه باب المندب با حمایت مالی و سیاسی قطر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عرب ویکلی در گزارش خود می‌نویسد: ترکیه در حال افزایش حضور خود در جنوب و مناطق ساحلی یمن است و این کار را برای ایجاد یک جایگاه ویژه در باب المندب انجام می‌دهد.

این کار با حمایت سیاسی و مالی قطر انجام می‌شود و موجب نگرانی امارات و عربستان سعودی خواهد شد.

این فعالیت ترکیه از طریق چهره‌های قبیله‌ای که با اخوان المسلمین در ارتباط هستند انجام می‌شود و هم اکنون نیروهای ترکیه‌ای در استان شبوه و مناطق سقطری (Socotra) و المخا (al-Makha) در استان تعز در حال انجام است.

بر همین اساس نیروهای تُرکیه ای هم اکنون در شبوه و تحت عنوان نیروهای صندوق کمک‌های بشردوستانه در حال فعالیت هستند.

در بخشی از این گزارش آمده است: اخوان المسلمین امیدوار است که کنترل منطقه شبوه و و بندری که در نزدیکی آن است را در اختیار بگیرد تا بتواند بر امر کلیدی صادرات گاز نظارت داشته و همچنین کنترل ساحل را برای نظارت بر دریای عرب که در اصل دروازه‌ای برای حضور احتمالی ترکیه و همچنین کشتیرانی و حمل مرسوله‌های حیاتی از پایگاه نظامی ترکیه در سومالی محسوب می‌شود را در اختیار داشته باشد.

کد مطلب 4921961

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