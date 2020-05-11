اظهار نظر عجیب مدیرعامل زنیت: پیشنهاد ناپولی به سردار ساختگی است!

به گزارش خبرنگار مهر، «الکساندر مدودوف» مدیرعامل باشگاه زنیت روسیه گزارش مذاکره باشگاه های دیگر با سردار آزمون مهاجم این تیم را رد کرد. پیش از این گزارش شده بود باشگاه ناپولی ایتالیا با ۱۵ میلیون یورو خواهان به خدمت گرفتن آزمون است.

به گزارش سایت «اسپورت» روسیه، مدودوف گفت: ما با باشگاه ناپولی و یا هیچ باشگاه دیگری برای سردار آزمون در حال مذاکره نیستیم. این یک مثال دیگر از داستان‌هایی است که ایجنت‌ها تلاش می کنند صرفاً برای منفعتشان آن را بسازند.

مدیرعامل باشگاه زنیت تصریح کرد: در حال حاضر ما فقط یک نگرانی داریم و آن هم اتمام لیگ و تعیین قهرمان است. هیچ نگرانی دیگری وجود ندارد.