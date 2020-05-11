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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۱۳

فقط یک نگرانی داریم؛

اظهار نظر عجیب مدیرعامل زنیت: پیشنهاد ناپولی به سردار ساختگی است!

اظهار نظر عجیب مدیرعامل زنیت: پیشنهاد ناپولی به سردار ساختگی است!

مدیرعامل باشگاه زنیت سنت‌پترزبورگ روسیه مطرح شدن پیشنهاد باشگاه ناپولی و دیگر باشگاه‌ها به سردار آزمون را داستانی ساخته مدیر برنامه‌ها دانست!

به گزارش خبرنگار مهر، «الکساندر مدودوف» مدیرعامل باشگاه زنیت روسیه گزارش مذاکره باشگاه های دیگر با سردار آزمون مهاجم این تیم را رد کرد. پیش از این گزارش شده بود باشگاه ناپولی ایتالیا با ۱۵ میلیون یورو خواهان به خدمت گرفتن آزمون است.

به گزارش سایت «اسپورت» روسیه، مدودوف گفت: ما با باشگاه ناپولی و یا هیچ باشگاه دیگری برای سردار آزمون در حال مذاکره نیستیم. این یک مثال دیگر از داستان‌هایی است که ایجنت‌ها تلاش می کنند صرفاً برای منفعتشان آن را بسازند.

مدیرعامل باشگاه زنیت تصریح کرد: در حال حاضر ما فقط یک نگرانی داریم و آن هم اتمام لیگ و تعیین قهرمان است. هیچ نگرانی دیگری وجود ندارد.

کد مطلب 4922345

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    نظرات

    • علی GB ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
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      بابا نبودی ببینی روزنامه های ما خودشان را کشتند هر روز مبلغی برای آزمون اعلام می کردند . قابل توجه روزنامه ها که به خاطر پول هر خبرهایی و دروغ را می نویسند .
    • ناشناس IR ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
      0 0
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      دعوت ازمون به تیم ملی یعنی دهن کجی به ملت این اقا در حد لیگ سه هم نیست

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