برنامه ویژه فدراسیون تیروکمان برای زهرا نعمتی/ جذب مربی خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نعمتی که با قهرمانی در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن نام خود را به عنوان اولین بانوی مدال آور طلا در سطح بازی‌های المپیک و پارالمپیک در ورزش ایران ثبت کرد، از امیدهای کاروان پارالمپیک برای قهرمانی در توکیو به حساب می‌آید.

این امید تا حدی است که مهیا شدن شرایط ویژه برای زهرا نعمتی به لحاظ بهره مندی از مربی اختصاصی و اعزام‌های بین المللی در دستور کار کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون تیروکمان برای این ورزشکار قرار گرفته است.

نعمتی که بعد از دو قهرمانی متوالی در بازی‌های پارالمپیک لندن و ریو سهمیه حضور در پارالمپیک توکیو را هم قطعی کرده است، فعلاً طبق برنامه دریافتی از مربیان داخلی پیگیر تمریناتش است اما در صورت مهیا شدن شرایط می‌تواند زیر نظر مربی خارجی خصوصی، روند آماده سازی خود را دنبال کند.

غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیروکمان در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: جذب مربی خارجی برای زهرا نعمتی به عنوان یکی از ورزشکاران ویژه اعزامی به توکیو از مصوبات ستاد عالی بازی‌های پارالمپیک است. طبق این مصوبه، فدراسیون می‌تواند در صورت صلاحدید اقدام لازم را انجام دهد. در واقع اجرای این مصوبه به نظر فدراسیون بستگی دارد.

وی با تاکید بر موافقت صد درصدی فدراسیون تیروکمان در این زمینه خاطرنشان کرد: با خود زهرا نعمتی هم در مورد شرایطش برای شرکت در پارالمپیک سال آینده صحبت کردیم، نظرمان نسبت به مصوبه ستاد عالی مثبت است و بر این اساس قرار است شرایط لازم این ورزشکار را مهیا کنیم.

به گفته رئیس فدراسیون تیروکمان جذب مربی خارجی، اعزام به اردوی برون مرزی و حضور در مسابقاتی خارج از رقابت‌های رسمی و مصوب فدراسیون که تیم ملی هم در آنها حاضر می‌شود، شرایطی است که برای زهرا نعمتی و ارتقای وضعیت او در مسیر پارالمپیک توکیو تصویب شده است.

شعبانی بهار تصریح کرد: از زهرا نعمتی خواسته ایم گزینه‌های موردنظر خود را به فدراسیون معرفی کند تا با آنها وارد رایزنی شویم. خودمان هم گزینه‌هایی مدنظر داریم که مذاکراتی هم با آنها داشته ایم اما هیچ پاسخ منفی یا مثبتی نگرفته ایم. به نظر می‌رسد بحران کرونا و بلاتکلیفی که برای بسیاری فعالیت‌ها ایجاد کرده، بی تأثیر در این زمینه نباشد. یکی دو مورد گزینه‌ای که با آنها مذاکره کردیم اصلاً نگفته اند می آیند یا نه.

رئیس فدراسیون تیروکمان با تاکید بر اینکه هزینه‌های جذب مربی خارجی برای زهرا نعمتی بر عهده کمیته ملی پارالمپیک خواهد بود، گفت: وی جزو مفاخر ورزش ایران است به همین دلیل و برای مهیا شدن شرایط جهت آمادگی بیشتر او، هر اقدامی لازم باشد انجام خواهیم داد. امیدواریم بتوانیم بهترین گزینه ممکن را به عنوان مربی در کنار وی قرار دهیم.

شعبانی بهار با اشاره به اینکه زهرا نعمتی فعلاً همچون دیگر کمانداران و ورزشکاران در منزل پیگیر تمرینات خود است، تصریح کرد: در مورد روند تمرینات زهرا نعمتی میان فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک تعامل لازم وجود دارد. تا قبل از بحران کرونا وی طبق برنامه مجید میررحیمی سرمربی تیم ملی ریکرو و بعضاً مربیان دیگر تمریناتش را دنبال می‌کرد. این روزها هم به خاطر کرونا مجبور به تمرین در خانه آنهم با محدودیت‌های زیاد است. امیدواریم شرایط به گونه‌ای پیش برود که بتوانیم در مورد جذب مربی خارجی و اعزام‌های بین المللی به نتیجه برسیم.