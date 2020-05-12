مداخله فوری نهادهای بین المللی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدی العرب، «مشعل السلمی» رئیس پارلمان عربی تاکید کرد که جامعه بین الملل و نهادها و پارلمان های منطقه ای و بین المللی باید به صورت فوری برای حمایت از ملت فلسطین و توقف نقض حقوق آنها توسط نظامیان رژیم صهیونیستی وارد عمل شوند.

وی در ادامه افزود: ما گزارش های مربوط به نقض حقوق فلسطینی ها از سوی نظامیان اسرائیلی را در خاک فلسطین رصد کردیم.

السلمی تصریح کرد: در این گزارش ها به شهادت و مجروحیت فلسطینی ها به دست نظامیان اسرائیلی و تداوم محاصره اشاره شده است.

وی افزود: ما همچنین شاهد بازداشت و شکنجه فلسطینی ها و تلاش برای مصادره اراضی آنها با هدف توسعه شهرک سازی ها و تخریب خانه ها در قدس اشغالی نیز هستیم.

السلمی به ارسال این گزارش به کشورهای عضو شورای امنیت و پارلمان های منطقه ای و بین المللی اشاره کرد.