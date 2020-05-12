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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۸:۵۷

رئیس پارلمان عربی تاکید کرد:

مداخله فوری نهادهای بین المللی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی

مداخله فوری نهادهای بین المللی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی

رئیس پارلمان عربی خواهان مداخله فوری جامعه بین الملل و پارلمان های منطقه ای و بین المللی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدی العرب، «مشعل السلمی» رئیس پارلمان عربی تاکید کرد که جامعه بین الملل و نهادها و پارلمان های منطقه ای و بین المللی باید به صورت فوری برای حمایت از ملت فلسطین و توقف نقض حقوق آنها توسط نظامیان رژیم صهیونیستی وارد عمل شوند.

وی در ادامه افزود: ما گزارش های مربوط به نقض حقوق فلسطینی ها از سوی نظامیان اسرائیلی را در خاک فلسطین رصد کردیم.

السلمی تصریح کرد: در این گزارش ها به شهادت و مجروحیت فلسطینی ها به دست نظامیان اسرائیلی و تداوم محاصره اشاره شده است.

وی افزود: ما همچنین شاهد بازداشت و شکنجه فلسطینی ها و تلاش برای مصادره اراضی آنها با هدف توسعه شهرک سازی ها و تخریب خانه ها در قدس اشغالی نیز هستیم.

السلمی به ارسال این گزارش به کشورهای عضو شورای امنیت و پارلمان های منطقه ای و بین المللی اشاره کرد.

کد مطلب 4923339
فاطمه صالحی

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