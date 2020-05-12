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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۵۶

عضو کمیسیون امنیت پارلمان عراق:

برخی کشورها به دنبال انتقال داعشی‌ها به مناطق آزاد شده هستند

برخی کشورها به دنبال انتقال داعشی‌ها به مناطق آزاد شده هستند

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از دست داشتن برخی کشورها در روند انتقال عناصر داعشی از سوریه به عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «کاطع الرکابی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد که برخی کشورها در انتقال عناصر داعش به خاک عراق دست دارند.

وی در ادامه افزود: انتقال عناصر داعش از سوریه به ویژه از زندان های این کشور به خاک عراق هم چنان ادامه دارد.

الرکابی تصریح کرد: این روند تاکنون متوقف نشده و برخی کشورها از جمله آمریکا در این روند دست دارند.

وی هم چنین اظهار داشت: برخی کشورها از داعش حمایت می کنند تا به عرصه عراق بازگردد. آنها برای عناصر تروریستی تمام امکانات را مهیا کرده تا داعشی ها به شهرها و مناطق آزاد شده بازگردند.

این نماینده پارلمان عراق اعلام کرد: این اقدامات با هدف بازی کردن با ثبات و امنیت داخلی عراق انجام می شود که پیامدهای خطرناکی بر شرایط کلی کشور دارد.

لازم به ذکر است که تعدادی از استانهای عراق طی دوره اخیر شاهد افزایش حملات داعش از طریق حمله به مراکز امنیتی بوده است.

کد مطلب 4923406
فاطمه صالحی

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