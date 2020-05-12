به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، روز سه شنبه در ارتباط تصویری، با اشاره به اینکه بزرگترین خطای مردم این است که فکر کنند در رابطه با کرونا به وضعیت خوبی رسیدهایم، گفت: به رغم آنکه در کل کشور به وضعیت مطلوبی رسیدیم، اما در برخی از استانها به دلیل آنکه مردم فکر کردهاند کرونا به اتمام رسیده، پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری را رعایت نکرده به همین دلیل دوباره با افزایش آمار کرونا مواجه شدهایم.
وی ادامه داد: در سه فاز اصلی مدیریت، کنترل و مهار بیماری اقدام کردهایم در خیلی از جاهای کشور از فاز مدیریت به فاز کنترل رسیده و در جاهای زیادی نیز به مرحله مهار بیماری رسیدهایم؛ در این خصوص تمام مردم و دستگاهها کمک کردهاند که از آنها و همچنین صدا و سیما تشکر ویژهای میکنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مردم درخواست کرد که همچنان بهداشت و فاصلهگذاری را رعایت کنند، چرا که بزرگترین خطای انسانی ما آن است که فکر کنیم کرونا تمام شده و هر آن ممکن است به قبل برگردیم.
نمکی در خصوص بازگشایی مساجد در شبهای قدر نیز گفت: پیرو توصیه مقام معظم رهبری و دغدغه ایشان، جلسهای برگزار و قرار شد در شبهای قدر از ساعت ۱۲ تا ۲ صبح مراسم احیای شبهای قدر با حضور مؤمنان برگزار شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هرگز از طرف مقام معظم رهبری در هیچ عرصهای تحت فشار نبودیم و همواره ایشان از مصوبات ستاد ملی کرونا حمایت کردهاند.
به گفته نمکی، البته برای بازگشایی مساجد در شبهای قدر، شروطی نیز گذاشتهایم که از مردم میخواهیم به شدت به این موارد پایبند باشند تا خدای ناکرده هرگونه تنش و افزایش آماری را به حساب تصمیم ما نگذارند.
وی تأکید کرد: از افراد مسن و افرادی که بیماری زمینهای دارند، میخواهیم که به این مراسمها نروند و همچنین خانوادهها فرزندانشان را با خود نبرند و حتماً ماسک و دستکش همراه داشته باشند و فاصلهها حفظ شود.
وزیر بهداشت گفت: مداحانی که با صدای گرم خود باعث حضور بیشتر مردم در مراسم شبهای احیا میشوند، بهتر است به جای مساجد، این مراسم در ورزشگاهها برگزار شود و در فضای باز باشد.
نمکی در خصوص تعیین تکلیف آستانهای مقدس نیز گفت: تولیتهای آستانهای مقدس مرتب با ما در تماس هستند و خواستار بازگشایی این صحنها هستند اما در نگاه کارشناسی هنوز به این نتیجه نرسیدهایم که صحنها باز شوند چرا که با تراکم مشتاقان مواجه خواهیم شد.
وزیر بهداشت افزود: چهارشنبه این هفته جلسهای برای تعیین تکلیف بازگشایی آستانهای مقدس تشکیل میشود و نتیجه نیز اعلام خواهد شد. امیدواریم در فضاهای مناسبتر درب آستانهای قدس به روی مردم و مشتاقان باز شود.
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