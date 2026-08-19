https://mehrnews.com/x3cQKd ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳ کد مطلب 6921407 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳ ایرانشهر در سوگ چهلم رهبر شهید ایرانشهر- مردم ایرانشهر در کنار یکدیگر جمع شده و آیین گرامیداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید را برگزار کردند. دریافت 71 MB کد مطلب 6921407 کپی شد مطالب مرتبط توقیف محموله داروهای غیرمجاز قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان مراسم چهلم رهبر شهید ایران در شهرستان کنارک میار؛ خاطرات مردم بلوچ از حضور رهبر شهید در ایرانشهر برگزاری مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید در زاهدان محموله ذرت دامی در بندر چابهار تخلیه می شود رهایی گروگان پس از ۱۶ روز در ایرانشهر؛ یک گروگانگیر دستگیر شد خاطرات عالم اهل سنت از «رهبر شهید» در زمان تبعید ایشان در ایرانشهر برچسبها چهلم رهبر شهید رهبر شهید وحدت شیعه و سنی جبهه مقاومت سیستان و بلوچستان
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