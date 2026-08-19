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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

ایرانشهر در سوگ چهلم رهبر شهید

ایرانشهر در سوگ چهلم رهبر شهید

ایرانشهر- مردم ایرانشهر در کنار یکدیگر جمع شده و آیین گرامیداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید را برگزار کردند.

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کد مطلب 6921407

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