فراخوان مقاله «بحران کرونا و سیاست در ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، با شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر جامعه و سیاست در ایران، فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهشنامه علوم سیاسی» در چارچوب مسئولیت علمی، اخلاقی، اجتماعی و انسانی و نیز در راستای نگاه موشکافانه، حل المسأله ای و کاربردی به موضوعات جدید ایران، در نظر دارد دو شماره آتی خود را به موضوع «بحران کرونا و سیاست در ایران» اختصاص دهد.
با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور دعوت میشود مقالههای علمی-پژوهشی خود را با رعایت استانداردهای پژوهشی حداکثر تا خرداد ۱۳۹۹ به سامانه پژوهشنامه به آدرس http://www.ipsajournal.ir ارسال کنند.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
تأثیر بحران کرونا بر روابط دولت و جامعه در ایران
تعاملات نهاد دین و سیاست در ایران عصر کرونا
وضعیت سنجی و طیف سنجی مواضع و عملکرد نیروهای سیاسی در قبال بحران کرونا در ایران
حکمرانی خوب و سیاست ورزی در ایران عصر کرونا؛ شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی
نقش و عملکرد نهادهای مدنی در ایران در مقابله با ویروس کرونا
اندیشه ورزی و ادبیات سیاسی در ایران عصر کرونا
زنان و سیاست ورزی در عصر کرونا؛ بررسی تطبیقی تجربههای جهانی- ایرانی
بررسی تطبیقی سیاست گذاری مواجهه با گسترش ویروس کرونا در ایران و کشورهای منتخب؛ توفیقها و ناکامیها
دیپلماسی عمومی در عصر کرونا؛ از دیپلماسی سلامت تا دیپلماسی رسانهای و آکادمیک در ایران
تعاملات ایران و نهادهای بین المللی در مقابله با بیماری کوید ۱۹
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عصر کرونا
سیاست، صلح و مدیریت بحران در ایران؛ مطالعه موردی ویروس کرونا
روش شناسی و آینده پژوهی مطالعات و پژوهشهای سیاسی در ایران در موضوع کرونا
آسیب شناسی سیاست ورزی ایرانی در عصر کرونا و درسهای آن برای سیاستگذاری
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