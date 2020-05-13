فراخوان مقاله «بحران کرونا و سیاست در ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، با شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر جامعه و سیاست در ایران، فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهشنامه علوم سیاسی» در چارچوب مسئولیت علمی، اخلاقی، اجتماعی و انسانی و نیز در راستای نگاه موشکافانه، حل المسأله ای و کاربردی به موضوعات جدید ایران، در نظر دارد دو شماره آتی خود را به موضوع «بحران کرونا و سیاست در ایران» اختصاص دهد.

با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور دعوت می‌شود مقاله‌های علمی-پژوهشی خود را با رعایت استانداردهای پژوهشی حداکثر تا خرداد ۱۳۹۹ به سامانه پژوهشنامه به آدرس http://www.ipsajournal.ir ارسال کنند.

محورهای پیشنهادی برای مقالات:

تأثیر بحران کرونا بر روابط دولت و جامعه در ایران

تعاملات نهاد دین و سیاست در ایران عصر کرونا

وضعیت سنجی و طیف سنجی مواضع و عملکرد نیروهای سیاسی در قبال بحران کرونا در ایران

حکمرانی خوب و سیاست ورزی در ایران عصر کرونا؛ شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی

نقش و عملکرد نهادهای مدنی در ایران در مقابله با ویروس کرونا

اندیشه ورزی و ادبیات سیاسی در ایران عصر کرونا

زنان و سیاست ورزی در عصر کرونا؛ بررسی تطبیقی تجربه‌های جهانی- ایرانی

بررسی تطبیقی سیاست گذاری مواجهه با گسترش ویروس کرونا در ایران و کشورهای منتخب؛ توفیق‌ها و ناکامی‌ها

دیپلماسی عمومی در عصر کرونا؛ از دیپلماسی سلامت تا دیپلماسی رسانه‌ای و آکادمیک در ایران

تعاملات ایران و نهادهای بین المللی در مقابله با بیماری کوید ۱۹

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عصر کرونا

سیاست، صلح و مدیریت بحران در ایران؛ مطالعه موردی ویروس کرونا

روش شناسی و آینده پژوهی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی در ایران در موضوع کرونا

آسیب شناسی سیاست ورزی ایرانی در عصر کرونا و درس‌های آن برای سیاستگذاری