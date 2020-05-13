به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، روز چهارشنبه، با بازگشت مجدد رشد شیوع ویروس کرونا در برخی از کشورهای منطقه همزمان با بازگشایی اقتصاد این کشورها، سهام آسیا اقیانوسیه دچار نوسان شد.
نیکی ژاپن ۰.۴۱ درصد افت کرد.
در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۰.۱۸ درصد پایین آمد و هانگسنگ در هنگکنگ بدون تغییر باقی ماند.
ایاساکس استرالیا ۰.۳۹ درصد افت کرد، در حالی که کوسپی کرهجنوبی ۰.۱۲ درصد بالا آمد.
در بازار ارز، نرخ برابری دلار در برابر یوآن چین و ین ژاپن تقویت شد و به ترتیب با ۰.۱۳ درصد و ۰.۰۶ درصد رشد به ۷.۰۹۰۹ واحد و ۱۰۷.۱۹ واحد رسید.
قیمت پیشخرید هر اونس طلای آمریکا با ۱ دلار کاهش به ۱۷۰۵.۸۰ دلار رسید.
نظر شما