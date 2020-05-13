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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۳۸

مدیرکل دامپزشکی خراسان‌جنوبی خبر داد:

ارزآوری ۳۵۷ هزار دلاری صادرات جوجه یک روزه برای خراسان‌جنوبی

ارزآوری ۳۵۷ هزار دلاری صادرات جوجه یک روزه برای خراسان‌جنوبی

بیرجند- مدیرکل دامپزشکی خراسان‌جنوبی گفت: ۸۱۶ هزار و ۱۹۴ قطعه جوجه یک روزه به ارزش ۳۵۷ هزار دلار طی سال جاری از خراسان‌جنوبی به کشور افغانستان صادر شده است.

محمد اصغرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۱۶ هزار و ۱۹۴ قطعه جوجه یک روزه به ارزش ۳۵۷ هزار دلار از خراسان‌جنوبی به کشور افغانستان صادر شده که بی شک در کاهش مشکلات صنعت طیور استان بسیار گره‌گشا بوده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: همچنین ۷۸۶ هزار و ۶۱۶ کیلوگرم تخم مرغ خوراکی به ارزش ۴۲۴ هزار و ۷۷۲ دلار از ابتدای سال جاری از استان به کشور عراق صادر شده است.

اصغرزاده با اشاره صادرات کرک مو برای اولین بار از خراسان‌جنوبی به کشور چین ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷ تن کرک مو به ارزش ۱۳ هزار و ۴۷۱ دلار به کشور چین صادر شده و دو محموله دیگر از این کالا نیز آماده صادرات است.

وی بیان‌کرد: از ابتدای سال همچنین دو میلیون کیلوگرم خوراک طیور به ارزش یک میلیون دلار از مرز ماهیرود به افغانستان صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان‌جنوبی گفت: اگر روند صادرات محصولات مرتبط با دامپزشکی با همین روند تا پایان سال ادامه پیدا کند، رویداد بسیار ارزشمندی در خراسان‌جنوبی در زمینه صادرات صورت خواهد گرفت که بسیار ارزشمند است.

اصغر زاده با تأکید بر اینکه صادرات زمینه‌ساز اشتغال‌زایی در خراسان‌جنوبی است، بیان‌کرد: صادرات انگیزه تولیدکننده از تولید محصول را افزایش داده و در بازاریابی محصول به او کمک می‌کند.

کد مطلب 4924418

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
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      مدیر کل سایر استانها هم از مدیر کل خراسان جنوبی یاد بگیرند،صادرات را.
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
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      خیلی چیزها را می شود در ایران پرورش داد و به چین صادر کرد و به ارزهای دلاری زیادی دسترسی پیداکرد حتی الاغ را هم می شود پرورش داد و صادر کرد،چون آن کشور شدیدأ به آن نیاز دارد.
    • IR ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
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      آفرین بر مدیر کل جوان خراسان جنوبی،که می داند ارز را از کجا بدست آورد آنهم در شرایط کنونی اقتصاد ایران.
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
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      اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی می تواند مر کزی برای صادات محصولات دامی و کشاورزی برای کشورهای دیگر باشد و در سایر استانها نمایندگی در این زمینه ایجاد کند.

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