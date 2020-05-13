محمد اصغرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۱۶ هزار و ۱۹۴ قطعه جوجه یک روزه به ارزش ۳۵۷ هزار دلار از خراسان‌جنوبی به کشور افغانستان صادر شده که بی شک در کاهش مشکلات صنعت طیور استان بسیار گره‌گشا بوده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: همچنین ۷۸۶ هزار و ۶۱۶ کیلوگرم تخم مرغ خوراکی به ارزش ۴۲۴ هزار و ۷۷۲ دلار از ابتدای سال جاری از استان به کشور عراق صادر شده است.

اصغرزاده با اشاره صادرات کرک مو برای اولین بار از خراسان‌جنوبی به کشور چین ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷ تن کرک مو به ارزش ۱۳ هزار و ۴۷۱ دلار به کشور چین صادر شده و دو محموله دیگر از این کالا نیز آماده صادرات است.

وی بیان‌کرد: از ابتدای سال همچنین دو میلیون کیلوگرم خوراک طیور به ارزش یک میلیون دلار از مرز ماهیرود به افغانستان صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان‌جنوبی گفت: اگر روند صادرات محصولات مرتبط با دامپزشکی با همین روند تا پایان سال ادامه پیدا کند، رویداد بسیار ارزشمندی در خراسان‌جنوبی در زمینه صادرات صورت خواهد گرفت که بسیار ارزشمند است.

اصغر زاده با تأکید بر اینکه صادرات زمینه‌ساز اشتغال‌زایی در خراسان‌جنوبی است، بیان‌کرد: صادرات انگیزه تولیدکننده از تولید محصول را افزایش داده و در بازاریابی محصول به او کمک می‌کند.