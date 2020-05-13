به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یاسین حسین آبادی پیرامون برنامه‌های شب‌های قدر در مسجد مقدس جمکران گفت: شب‌های قدر در مسجد مقدس جمکران امسال به شیوه دیگری نسبت به سال‌های گذشته برگزار می‌شود، امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های ایجاد شده، برنامه‌های ویژه شب‌های قدر را از طریق رسانه ملی به دلدادگان ائمه اطهار (علیهم السلام) تقدیم خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در شب‌های قدر برنامه‌های مسجد مقدس جمکران از ساعت ۲۴ تا ۲:۳۰ دقیقه بامداد برگزار می‌شود، در سه شب این مراسم از سخنرانی آیت الله سید مهدی میر باقری و حجج الاسلام سید حسین مؤمنی و محمد میرزامحمدی بهره خواهیم برد، همچنین حاج محمدرضا غلام‌رضا زاده، حاج عباس حیدرزاده و حاج حسن شالبافان برای قرائت دعای جوشن کبیر و مرثیه خوانی حضور خواهند داشت. این برنامه‌ها به صورت زنده از شبکه چهارم سیما برای علاقمندان تقدیم خواهد شد.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران به برنامه‌های روزانه ماه مبارک رمضان در این مکان مقدس اشاره کرد و گفت: هر روز بعد از نماز صبح قرائت و ترتیل خوانی قرآن کریم را برگزار می‌کنیم که این برنامه نیز از شبکه چهارم سیما به صورت زنده پخش می‌شود.

حسین آبادی پیرامون مناجات خوانی هرشب ماه مبارک رمضان در مسجد مقدس جمکران خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر شب مناجات خوانی و «دعای افتتاح» به صورت مستمر به صورت مستقیم از شبکه چهارم سیما از ساعت ۱:۱۵ تا ۲ دقیقه بامداد پخش می‌شود.

ویژه برنامه‌های لیالی قدر در مسجد مقدس جمکران (بدون حضور مستمع) از ساعت ۲۴

پخش مستقیم از شبکه ۴ سیما

پخش اینترنتی:

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